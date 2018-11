Meteo | breve tregua dal maltempo | poi weekend di nubifragi e neve

Meteo : inizia oggi il peggioramento. Forti temporali e venti intensi a breve : Al via il peggioramento, lunga fase perturbata per l'Italia. Forti temporali già da oggi . Meteo / Ve ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi e ormai siamo arrivati all'inizio di questa...

Allerta Meteo in Liguria : nubifragi stazionari nel savonese - sale il Letimbro. Occhio a Genova a breve : Forti temporali in atto in Liguria, preoccupa il Letimbro, caduti fino a 300 mm nell'interno savonese. Vi abbiamo parlato poc'anzi dei forti nubifragi in atto nelle zone interne del savonese per...