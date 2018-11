Mercedes-Benz | ecco il nuovo GLE | il SUV premium si reinventa

Mercedes-Benz al L.A. Auto Show : anteprima mondiale per l'AMG GT R PRO : Le novità della stella alla kermesse losangelina: dalla world première della nuova AMG GT R PRO, passando per GLE, Classe A...

Mercedes-Benz GLE - Al volante dell'auto che "balla" : E balla il twist contando le stelle nel ciel, ma la stella ancor più bella non è in cielo, è qui vicina a me. Chissà se Peppino Di Capri comprerà mai una Mercedes GLE, visto che cè la stella della Casa di Stoccarda e che in fuoristrada lauto il twist non solo lo fa, lo balla! Grazie allassetto attivo E-Active Body Control, le sospensioni pneumatiche sono collegate in rete con un sistema a 48 volt. Così, anche agendo manualmente sul display touch ...

Mercedes-Benz Classe E - I prototipi del restyling di berlina e coupé : La prima è stata la wagon, ma ora anche i prototipi delle versioni berlina e coupé della Classe E restyling escono allo scoperto. La Mercedes-Benz è impegnata nei collaudi e il debutto potrebbe avvenire già nel corso del 2019.Nel frontale cambia tutto. I prototipi adottano il frontale già visto sulla station e ancora nascosto da protezioni aggiuntive. evidente l'intenzione di introdurre anche sulla Classe E il look più deciso e sportivo ...

Mercedes-Benz Classe E All-Terrain : Sottolineando le doti naturali della Stella più versatile della grande famiglia di Classe E, il centro di sviluppo di Sindelfingen ha realizzato la sorprendente E All-Terrain 4×42, presentata ieri in anteprima italiana a Milano all’hotel Mandarin Oriental e prodotta in un unico esemplare per definire una nuova dimensione dell’off-road. La All-Terrain 4×42 è frutto dell’ingegno […] L'articolo Mercedes-Benz Classe E ...

Mercedes-Benz - Avvistati i prototipi della nuova CLA : La Mercedes-Benz amplia la propria gamma su tutti i fronti: in contemporanea alla recente presentazione delle inedite varianti dedicate ai modelli elettrificati EQ, la Stella è al lavoro per ringiovanire la gamma attraverso un upgrade di molti modelli, come la GLE e la nuova generazione di CLA, il cui debutto dovrebbe avvenire il prossimo anno.Make-up dedicato. Rispetto alle precedenti foto spia, il muletto immortalato nelle immagini ...

Mercedes-Benz Classe C - Primo avvistamento della nuova generazione : Secondo le informazioni in nostro possesso, queste potrebbero essere le prime foto spia della nuova generazione della Mercedes-Benz Classe C. della quinta generazione della vettura si conoscono ancora poche informazioni, ma è logico immaginare un suo debutto non prima del 2020 visto che la Classe C attuale è stata appena sottoposta a un restyling.Design evoluto ma non rivoluzionato. Pur mancando ancora molto tempo al lancio, il prototipo di ...

Mercedes-Benz - Le immagini del restyling della Classe E Station Wagon : Il restyling della Mercedes-Benz Classe E potrebbe introdurre importanti novità a livello stilistico nel corso del 2019. A confermarlo sono le foto spia di una variante Station Wagon, messa per l'occasione a confronto con il modello attuale.Frontale nuovo per stare al passo con le cugine. Gli interventi classici di un restyling sono quelli relativi a paraurti, gruppi ottici e finiture. La Classe E ovviamente segue questa strada, ma se al ...

Mercedes-Benz GLS - Proseguono i test della nuova generazione : La Mercedes-Benz sta portando avanti da mesi i collaudi della nuova generazione della GLS, l'ammiraglia delle Suv attesa sul mercato nel 2019. Le foto spia odierne aggiungono però un dettaglio inedito, suggerendo l'arrivo di un allestimento firmato Maybach, pronto ad affiancare quello già disponibile per la Classe S.Tradita dalla griglia. Le proporzioni della nuova GLS sono già note e il prototipo adotta protezioni simili a quelle già viste ...

Mercedes-Benz Classe S - Nel 2020 con guida autonoma di Livello 3 : Come da tradizione, fatta eccezione per l'Mbux della nuova Classe A, sarà la Classe S a introdurre nuove tecnologie all'interno della gamma della Mercedes-Benz. Attesa per il 2020, la nuova generazione dell'ammiraglia porterà al debutto svariate dotazioni totalmente inedite per la Stella, tra le quali spiccherà un sistema di guida autonoma di Livello 3, già disponibile, ma non abilitato, su altre concorrenti come l'Audi A8.Si parte dall'alto, ma ...

Mercedes-Benz - La carica delle ibride plug-in della Stella : La Mercedes-Benz allarga la gamma dei modelli elettrificati EQ Power introducendo sul mercato una serie di allestimenti già annunciati in precedenza: la S 560 e, la E 300 e, la E 300 de e la C 300 de. Si tratta della tecnologia plug-in hybrid di terza generazione dedicata ai powertrain benzina e diesel ed integrata nella trasmissione automatica 9G-Tronic, che viene proposto sui modelli a trazione posteriore. La Classe C. La C 300 de, ...

Mercedes-Benz - Al volante della GLC F-Cell : Nulla, allesterno, può far supporre che sotto la pelle di questa Mercedes-Benz GLC si nasconda una meccanica fuori dal comune. Solo le scritte F-Cell riportate sulle fiancate e i filetti azzurri su mascherina e cerchi permettono di distinguerla da tutte le altre. E un occhio attento può forse notare che, dietro, sul fianco destro, vi sono due sportellini per il rifornimento. Anche dentro le differenze sono minime: il solito ambiente made in ...

Mercedes-Benz - Via alla fabbrica di batterie negli Usa : Il gruppo Daimler ha ufficializzato linizio della produzione di batterie per vetture elettriche nello stabilimento di Tuscaloosa, in Alabama (Usa). Unoperazione che rappresenta il primo step evolutivo dellimpianto americano a favore della mobilità elettrica, supportato da un investimento pari a un miliardo di dollari. Stabilimenti in evoluzione. Il progressivo passaggio dalla costruzione di auto a combustione a vetture elettriche, a ...

Mercedes-Benz Classe B : la nuova generazione fa il suo esordio a Parigi : Stile completamente rinnovato per la monovolume della Stella, funzionale come sempre ma sportiva ed esclusiva come mai prima...

Mercedes-Benz - La Classe B si rinnova - nel segno della A : La nuova Mercedes-Benz Classe B è una delle protagoniste del Salone di Parigi. La monovolume tedesca si rinnova seguendo la strada tracciata dalla sorella Classe A, con la quale condivide l'evoluzione della piattaforma e le novità dal punto di vista dei powertrain e dell'infotainment. Gli ordini in Europa si apriranno il prossimo 3 dicembre, con consegne previste a partire da febbraio 2019 a prezzi ancora da confermare.Indole sportiva senza ...