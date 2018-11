Mercato immobiliare | il ballo del mattone va in cerca di ritmo

Mercato immobiliare : l’Italia attira gli investitori esteri : Come procedono gli investimenti nel Mercato immobiliare italiano? Un articolo pubblicato alcuni giorni fa su immobiliare.it ha fornito un’idea più precisa dell’andamento del settore, tracciando le evidenze emerse in occasione di un interessante convegno tenutosi a Milano. L’incontro, organizzato da Dla Piper e dal titolo “Quo Vadis”, ha riunito più di 40 top manager da tutto il mondo per mettere in luce le performance del real estate locale e ...