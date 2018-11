Melegatti riparte dalla fabbrica segreta e dal lievito salvato dai dipendenti

repubblica

: #Melegatti riapre i battenti, in 35 tornano al lavoro. La nuova proprietà che fa capo all'imprenditore veneto… - Agenzia_Ansa : #Melegatti riapre i battenti, in 35 tornano al lavoro. La nuova proprietà che fa capo all'imprenditore veneto… - GassmanGassmann : La Melegatti riparte ...quei piccoli sussulti di coraggio! Comprerò un pandoro! Buon lavoro!!! ?????? - MFantinati : Pochi in Italia sanno che il primo Pandoro lo inventò proprio #Melegatti. Oggi, dopo 124 anni, in seguito ad una gr… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) MILANO - Larinasce per la terza volta in due anni e si prepara a riportare i pandori nei supermercati per Natale grazie, in parte, a una linea di produzione installata in una 'segretissima' ...