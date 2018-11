Melanzane alla genovese

cosacucino.myblog

(Di giovedì 22 novembre 2018)Ingredienti 1 melanzana 2 pomodori cuore di bue maturi 1 cipolla 1,5 dl di olio extravergine d’oliva 2 uova sale e pepePreparazioneTogliete il picciolomelanzana, tagliatela a fette, salatela e mettetela nel colapasta per una decina di minuti, affinché perda l’acqua di vegetazione. Intanto incidete i pomodori, immergeteli in acqua a bollore per 2 minuti, sgocciolateli, spellateli, privateli dei semi e tagliateli a dadini.Sciacquate lee asciugatele bene. In un largo tegame versate l’olio e scaldatelo. Provate a immergere una briciolina, se questa sfrigola significa che l’olio ha raggiunto la giusta temperatura.Aggiungete le cipolle affettate e fatele insaporire un istante, quando tendono a diventare trasparenti unite poche fette di melanzanavolta e cuocete ogni volta per 2-3 minuti.Riunite nel ...