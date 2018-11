Mattino 5 | Alessandro Cecchi Paone avrebbe avuto un debole per Elia Fongaro

Blastingnews

(Di giovedì 22 novembre 2018), ospite di "5", ha confessato che, durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, haunper Fabio Basile, lasciando anche intendere un interesse puramente estetico perFederica Panicucci, dopo aver accolto in studio la marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, nella puntata del 22 novembre ha ospitato anche altri tre ex gieffini: Fabio Basile,ed. I primi due erano presenti in studio, mentre il vicentino era in collegamento da Roma insieme all'opinionista Turchese Baracchi. Durante il programma di Canale 5 si è cercato in tutti i modi di favorire una riappacificazione tra il giornalista e il modello, ma soprattutto quest'ultimo ha dimostrato di non averne alcuna intenzione....