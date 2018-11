Matteo Renzi solo quinto tra i leader del Pd in tv

A Matteo Renzi e Paolo Gentiloni 30 miliardi - Matteo Salvini e Luigi Di Maio a bocca asciutta : perché la bocciatura dell'Ue è un unicum : La manovra del governo gialloverde sbatte contro la bocciatura storica della Commissione europea. Mai successo prima né all'Italia né a un altro dei 27 Paesi dell'Ue. Eppure negli ultimi quattro anni - dal 2015 al 2018 - Bruxelles ha concesso ai governi italiani una flessibilità imponente, pari a un totale di 30 miliardi. Lo sa bene la stessa Commissione, che il 9 ottobre scorso, attraverso il portavoce Margaritis Schinas, ...

Matteo Renzi : “Salvini è un bluff - così come lo è il M5S che ha perso tutta la sua verginità” : Matteo Renzi, durante un'intervista con il Foglio, critica il governo Conte puntando l'attenzione su Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle, entrambi definiti un "grande bluff". L'intervento poi si sposta anche su temi economici, e Renzi non risparmia nemmeno Tria: "Un ministro dell'Economia che ha perso credibilità non serve più a nulla", commenta. Un'opinione negativa poi la esprime anche sul ministro degli Esteri Moavero, una persona che ...

Matteo Renzi - sondaggi riservati e sorprendenti : a quanto arriva i suo partito - Pd e Forza Italia tremano : Sosterrà dietro le quinte Marco Minniti , l'ex segretario Matteo Renzi , poi giocherà la sua partita fuori dal Pd , forte di sondaggi definiti sorprendenti. In autonomia, come sempre. Un gustoso ...

Lo spread a 330 punti e il cattivo carattere di Matteo Renzi : L'Italia sta andando a sbattere: ve ne state accorgendo? Con lo spread che oscilla tra i 320 ed i 330 punti base, con l'asta dei Btp andata deserta, con il Pil che frena, con gli investitori in fuga, ora arriva anche la bocciatura della manovra da parte dell'Europa.Il Paese invece sembra addormentato, con i suoi più celebrati editorialisti in vacanza, con i Tg anestetizzati dalle recenti nomine. Chissà forse qualcuno ancora pensa ...

Il bivio di Matteo Renzi - a pochi mesi dal congresso del Partito democratico : I comitati civici come nucleo di un nuovo movimento che non sia per forza connotato come centrosinistra ma che possa guardare soprattutto alle proteste di piazza senza la 'rete' dei partiti. Oppure i comitati civici come strumento per allargare il Pd. Renzi è a un bivio. Non è ancora scritto quale strada prenderà (al momento l'orientamento sarebbe quello di intraprendere il primo percorso) ma di sicuro si ...

Matteo Renzi - Senaldi sull'ex segretario Pd : 'Perché sputa sul suo partito : e fa bene' : Non c' è più niente da fare, ma è stato bello rottamare. Matteo Renzi ha disertato l' assemblea del Pd. Il segretario Martina si è dimesso, con lui sono decaduti tutti gli altri dirigenti, tranne il ...

Matteo Renzi - perché l'ex premier non c'era all'Assemblea Pd : il piano sul nuovo partito : A dirla tutta e chiara è l'ex ministro Sandro Gozi: 'Sono cambiati il mondo, l'Europa, l'Italia. Questo partito democratico non basta più e non funziona più. Dobbiamo andare oltre e farlo ora'. Un ...

Assemblea Pd - Matteo Renzi non partecipa : Matteo Renzi non sarà presente all'Assemblea nazionale del Pd che si tiene oggi a Roma. Nel corso dell'Assemblea saranno formalizzate le dimissioni da segretario di Maurizio Martina e si aprirà formalmente il congresso del partito.Intanto la dem Teresa bellanova non smentisce una sua possibile candidature in ticket con Minniti. "Spero in una campagna congressuale incentrata sui temi. Anche gli appelli all'unità mi sembrano ...

Decreto Genova - Matteo Renzi contro M5s e Lega : “Tengono in ostaggio una città per il consenso” : Matteo Renzi durante un'intervista a Il Secolo XIX commenta il Decreto Genova, una misura che approverebbe solamente dopo l'eliminazione delle norme su Ischia e sui fanghi. Una questione che, ha dichiarato, è stata strumentalizzata per mantenere i consensi e che il governo risolve grazie alla concessione del reddito di cittadinanza: "Si fermano i cantieri, gli operai vengono licenziati? Tanto gli diamo il reddito di cittadinanza. Questo è il ...

Bcc - il governo smantella la riforma di Matteo Renzi : Il governo Lega-Movimento 5 Stelle smantella la riforma delle Bcc voluta da Matteo Renzi . E per farlo, l'esecutivo inizia dall'abbattimento di uno dei pilastri: l'obbligo per le banche di credito ...

Sovranismo bancario. Governo rottama la riforma delle Bcc di Matteo Renzi : La rottamazione della riforma delle Bcc voluta da Matteo Renzi nel 2016 è ufficialmente iniziata. Con una doppia mossa - un vertice politico a palazzo Chigi e un pacchetto di emendamenti della Lega al decreto fiscale - il Governo gialloverde parte dall'abbattimento del pilastro fondamentale, cioè l'obbligo per le banche di credito cooperativo di aderire ai gruppi unici. Cancellato. La direzione di marcia è opposta a quella ...

Matteo Renzi : “Governo folle su legge di bilancio - pagheranno gli italiani” : Subito dopo la presentazione della lettera del governo Conte alla Commissione europea sulla legge di bilancio, alcuni esponenti della politica italiana hanno commentato in senso negativo sia la manovra, che il conseguente aumento dello spread fino a 317 punti base verificatosi questa mattina. Tra i primi, Matteo Renzi: "Una follia!"Continua a leggere

Matteo Renzi : “La conferenza sulla Libia di Palermo è un flop clamoroso” : L'assenza dei grandi leader alla conferenza sulla Libia a Palermo non è sfuggita all'ex premier Matteo Renzi: "Purtroppo nessuno dei grandi ha deciso di accogliere l'invito italiano. La credibilità in politica estera è una cosa seria, non si improvvisa. Per chi conosce le regole degli incontri internazionali e della diplomazia quello di Palermo è purtroppo un flop clamoroso".Continua a leggere

Matteo Renzi : “Salvini e Di Maio fanno cose indecenti nel silenzio dei media e della RAI” : L'ex Presidente del Consiglio "ribalta" la discussione di queste ore e attacca l'informazione, in particolare quella pubblica: "A me davano del caudillo perché volevano abolire il Cnel. Lega e M5s un giorno propongono di chiudere il Parlamento e un altro di cancellare l’Europa. Ma dov’é la Rai? Perché nessuno fa le domande vere?"Continua a leggere