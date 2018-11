MARINA SUMA ALL' ISOLA DEI FAMOSI 2019? L' attrice si candida per il reality di Canale 5

MARINA SUMA : 'Jerry Calà mi corteggiò a lungo. Celentano? Ecco la verità' : Marina Suma torna in televisione e lo fa nel salotto televisivo di Caterina Balivo , la trasmissione pomeridiana Vieni da me , dove racconta aneddoti e storie sulla sua carriera e vita privata. L'...

Caterina Balivo - MARINA SUMA si confessa su Jerry Calà e Adriano Celentano : Caterina Balivo ospita Marina Suma a Vieni da Me, dopo l’intervista inaspettata a Massimo Ciavarro. L’attrice, 59 anni compiuti lo scorso 4 novembre, ha raccontato finalmente la verità sul suo rapporto con Jerry Calà con cui ha lavorato più volte. E ha chiarito una volta per tutte cosa è successo tra loro, o meglio cosa non è successo: Non ho mai avuto una storia con lui. C’è stato il corteggiamento classico, nulla di che Tra ...

MARINA SUMA : Claudia Mori gelosa di me. Controllava il set con me e Celentano : Nel corso dell’odierna puntata di 'Vieni da me', il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, Marina Suma si è sottoposta all’intervista della cassettiera, uno degli spazi più emozionanti della trasmissione. --L’attrice ha ripercorso la sua lunga carriera, che l’ha portata a recitare con artisti del calibro di Lello Arena, Johnny Dorelli, Carlo Verdone, Jerry Calà e Adriano Celentano. A proposito del Molleggiato, la Suma ha raccontato ...

