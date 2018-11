Marco Mengoni e Tom Walker hanno cantato per la prima volta la loro canzone “Hola I Say”

Marco Mengoni e Tom Walker cantano Hola (I Say) per la prima volta al Fabrique di Milano (video) : Marco Mengoni e Tom Walker cantano Hola (I Say) per la prima volta al Fabrique di Milano. Il brano è contenuto nel prossimo disco dell'artista di Ronciglione atteso per il 30 novembre con il titolo di Atlantico. I due si sono incontrati anche sul palco del Columbia Theatre di Berlino per una delle date del tour di Tom Walker e nel quale hanno duettato in Radioactive degli Imagine Dragons. L'incontro si è ripetuto al Fabrique di Milano con ...

Nuove disponibilità per i concerti di Marco Mengoni a Torino - Rimini e Bologna : biglietti in prevendita : Spuntano Nuove disponibilità per i concerti di Marco Mengoni a Torino, Rimini e Bologna. I biglietti per il tour dedicato ad Atlantico continuano a mietere successo, tanto che si sono rese necessarie ulteriori messe in vendita di tagliandi di ingresso per rispondere al maggior numero di esigenze possibile. Le date sono quelle di Torino, Rimini e Bologna con soli pochi settori disponibili per l'acquisto dei biglietti in prevendita. Le date di ...

Marco Mengoni - tre giorni di eventi a Milano per il nuovo album : Milano, 19 novembre 2018 - Venerdi' 30 novembre uscira' il nuovo disco di Marco Mengoni, Atlantico. Per presentare il progetto, Mengoni ha ideato Atlantico Fest- Attraversa la musica, tre giorni di ...

Svelato il programma di Atlantico Fest di Marco Mengoni per la presentazione del nuovo album : Il programma di Atlantico Fest di Marco Mengoni ci introduce nel mondo del nuovo album che sarà rilasciato il 30 novembre proprio con il titolo di Atlantico, per richiamare l'oceano di emozioni che ha voluto includere nella sua prossima prova di studio. I Festeggiamenti per il ritorno in musica dopo i singoli Voglio e Buona Vita avranno inizio il 29 novembre con i primi eventi alla Torre Velasca, per continuare poi con le prime sessioni live ...

Marco Mengoni incontra i fan per presentare il nuovo album Atlantico : Tom Walker, Muhammad Ali, La casa azul, Mille lire, Intro della ragione, La ragione del mondo, Amalia feat. Vanessa Da Mata e i Selton, Rivoluzione, Everest, I giorni di domani, Atlantico, Hola, ...

Marco Mengoni ha svelato le date dell’instore tour di Atlantico : Segnale in agenda! The post Marco Mengoni ha svelato le date dell’instore tour di Atlantico appeared first on News Mtv Italia.

L’instore tour di Marco Mengoni per Atlantico parte da Milano : il calendario con tutte le date dei firmacopie : L'instore tour di Marco Mengoni inizia da Milano venerdì 30 novembre, nel giorno del rilascio del suo nuovo disco di inediti, Atlantico. L'instore tour firmacopie per il nuovo progetto discografico dell'artista di Ronciglione è confermato nonostante manchi ancora il calendario completo degli appuntamenti con i fan che coinvolgeranno i negozi di musica dell'intera penisola. Ciò che è noto al momento è che l'instore tour di Marco Mengoni per la ...

Marco Mengoni sarà ospite del concerto di Tom Walker a Milano : Il 21 novembre The post Marco Mengoni sarà ospite del concerto di Tom Walker a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Marco Mengoni Special Guest per Tom Walker a Milano il 21 novembre : Marco Mengoni annunciato come Special Guest al concerto di Tom Walker, in programma il prossimo 21 novembre presso il Fabrique a Milano Marco Mengoni sarà Special Guest al concerto che Tom Walker terrà il prossimo 21 novembre al Fabrique di Milano. Una collaborazione inedita, che troverà spazio nel prossimo disco di Mengoni, ATLANTICO, dove Marco e Tom Walker saranno i protagonisti di Hola, una delle 15 tracce disponibili dal 30 novembre ...

Marco Mengoni e Tom Walker duettano in Radioactive a Berlino in attesa di Hola in Atlantico (video) : Marco Mengoni e Tom Walker duettano in Radioactive a Berlino prima dell'uscita di Atlantico, disco che segna il ritorno dell'artista di Ronciglione a distanza di anni dalla sua ultima prova di studio. Il suo approdo a Berlino era stato anticipato sui social con un botta e risposta tra i due artisti e con Marco Mengoni che ha accettato di buon grado l'invito del giovane collega con il quale ha condiviso parte della sua ultima espressione ...

Marco Mengoni si è esibito insieme a Tom Walker a Berlino : Ecco il video della performance The post Marco Mengoni si è esibito insieme a Tom Walker a Berlino appeared first on News Mtv Italia.

Marco Mengoni paparazzato in dolce compagnia di un ragazzo? (foto) : ...

Marco Mengoni in love? Spuntano le foto con un ragazzo misterioso : Per i fan di Marco Mengoni l’attesa è quasi finita. Il cantante ha annunciato il nuovo album Atlantico in uscita il 30 novembre per Sony Music. Anticipato dai due singoli ‘Voglio’ e ‘Buona Vita’, il progetto contiene 15 tracce e arriverà nei negozi in versione standard e in 5 edizioni speciali da collezione. Ognuna ha un titolo, una copertina e un booklet completamente diversi dalle altre e una bonus track esclusiva. Ma le novità non sono ancora ...

Marco Mengoni a Che tempo che fa canta Voglio e Buona Vita per la prima volta dal vivo (video) : Marco Mengoni a Che tempo che fa canta per la prima volta dal vivo i suoi nuovi singoli: Voglio e Buona Vita sono i nuovi brani rilasciati dal cantante di Ronciglione che anticipano il nuovo disco di inediti, Atlantico. Marco Mengoni a Che tempo che fa è stato ospite della serata di domenica 4 novembre. In studio, da Fabio Fazio, si è esibito sulle note dei nuovi brani disponibili in radio e in digital download, Voglio e Buona Vita, che ...