Mara Carfagna in difesa delle donne | ' Non è normale che sia normale'

"Non è normale che sia normale" : Mara Carfagna presenta la campagna contro la violenza sulle donne : "Non è normale che sia normale". È questo il nome della campagna presentata da Mara Carfagna, vicepresidente della Camera per la Giornata dell'Onu contro la violenza sulle donne. L'iniziativa ha già raccolto molte adesioni: "Il contributo generoso di decine di donne e uomini del mondo dello spettacolo, della cultura, della moda, dello sport, dell'università, dell'informazione e della politica seguitissimi sui canali ...

Mara Carfagna critica la Lega : “Sta dando la possibilità ai 5 stelle di distruggere il paese” : Mara Carfagna a Mattino 5 critica la Lega aspramente A Mattino Cinque, il vicepresidente della Camera, la forzista Mara Carfagna, ha espresso la sua opinione sui possibili effetti che andranno ad impattare sul Paese per via della manovra finanziaria presentata dal Governo gialloverde. Intervistata da Francesco Vecchi, l’ex Ministro per le pari opportunità ha spiegato: “Guardi, per quello che stanno facendo io mi auguro che durino il ...

Mara Carfagna : 'Parità fra uomini e donne? Va colmato il divario salariale e occupazionale' : Il documento finale della prima Conferenza dei presidenti di Parlamento del G20, il P20 di Buenos Aires, impegna i Paesi aderenti a mettere i Parlamenti al servizio dei cittadini e renderli sempre più ...

Mara Carfagna - la profezia politica : 'La loro stagione è finita' - chi seppellisce : Con gli insulti e le minacce gli esponenti del M5S camuffano l'inconsistenza della loro politica e la loro incompetenza'. Comunque la deputata azzurra è ottimista : 'La situazione sta migliorando. Il ...

Mara Carfagna a Radio 24 : "Ho paura che le parole di Salvini nascondano una patrimoniale" : "Ieri ho sentito una parola sinistra. Salvini ha detto che se aumenta lo spread gli italiani saranno pronti a dare una mano al governo. In che modo? Forse qualcuno pensa a una patrimoniale? Il ...

Mara Carfagna : 'Giovanni Toti smetta di lamentarsi - con la stazza che ha può di certo darci una mano' : Botta e risposta tra Mara Carfagna e Giovanni Toti , che dalle colonne del Corriere della Sera di oggi mercoledì 10 ottobre aveva definito ' Forza Italia un partito che organizza convention in cui i ...

Silvio Berlusconi - Vittorio Sgarbi svela i piani : 'Non gli frega più nulla della politica. E Mara Carfagna...' : 'Oggi l'ho incontrato, abbiamo fatto nuovi accordi, voglio trasformare Forza Italia in una nuova realtà politica, con idee e persone nuove - ha spiegato Vittorio -. Il gruppo è una cosa, il partito è ...

“Non voglio fare il partito di Steve Bannon” - dice Mara Carfagna : Roma. Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e argine al populismo? Dopo il richiamo a Matteo Salvini in Parlamento viene spontaneo chiederselo ma, dice al Foglio, “io ho fatto solo il mio dovere chiedendo il massimo rispetto per le procedure parlamentari. Alcuni pensano che siano un orpello del

Maria Elena Boschi posa per Maxim? Mara Carfagna : 'Le donne in politica...' : Mara Carfagna su Radio Capital commenta la scelta di Maria Elena Bosch i, molto criticata per il servizio fotografico pubblicato nella rivista Maxim : 'Nei confronti delle donne in politica c'è sempre stato un atteggiamento di diffidenza, ma le cose sono migliorate negli ultimi anni', dice a Circo Massimo. 'Se oggi la seconda carica dello Stato è ricoperta da una donna lo si ...

Salvini attacca il Pd in Aula - Mara Carfagna lo rimprovera : il video è virale : Fa effetto che un membro di Forza Italia inviti uno della Lega ad evitare di attaccare il Pd. Tuttavia, si è avuta la dimostrazione che può accadere anche questo sebbene i protagonisti della vicenda, Mara Carfagna e Matteo Salvini, interpretino ruoli particolari. La prima, infatti, è nelle vesti di Vice presidente della Camera dei Deputati, l'altro in quelle di un ministro dell'Interno, come spesso gli capita, un po' fuori dai ranghi nella ...

Mara Carfagna contro Matteo Salvini : 'Decida da che parte stare. Molti leghisti in Parlamento coi nostri voti' : Mara Carfagna , deputata di Forza Italia, si scaglia contro Matteo Salvini e lo fa con un tweet: 'Salvini dice di sentirsi ormai in famiglia con Conte, Di Maio e Tria. Dica chiaramente agli elettori ...