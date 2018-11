Mantova | padre dà fuoco alla casa con dentro moglie e figlio | morto il bambino di 11 anni

Padre incendia casa nel Mantova no - muore il figlio 11enne : Un uomo ha incendia to la propria casa a Sabbioneta, nel Mantovano . Nell'abitazione al momento del fatto erano presenti la moglie e il figlio di 11 anni, che è stato portato gravissimo in rianimazione ...

Padre incendia casa nel Mantovano - muore il figlio 11enne : Un uomo ha incendiato la propria casa a Sabbioneta, nel Mantovano. Nell'abitazione al momento del fatto erano presenti la moglie e il figlio di 11 anni, che è stato portato gravissimo in rianimazione in ospedale, dopo essere stato soccorso in stato di arresto cardiaco, ed è morto. L'uomo è stato rintracciato dagli agenti della Polstrada in un bar di casal Maggiore, in provincia di Cremona, e si ...