Mantova | dà fuoco alla casa con dentro moglie e figlio | morto il bambino di 11 anni

(Di giovedì 22 novembre 2018) Un uomo ha datosua abitazione con all’interno lae ildi 11a Sabbioneta (). Ilpoco dopo il suo arrivo in ospedale. Il padre aveva ricevuto 4 giorni fa un divieto ad avvicinarsifamiliare emesso dal gip di. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la madre delstava rinndo dopo aver portato altri suoi due figli ad attività pomeridiane, e ha visto il marito uscire de salire a bordo di un’auto con la quale ha speronato la sua. Quando i carabinieri e il personale del 118 sono arrivati nell’abitazione, ilera esanime ed èpoco dopo il suo arrivo in ospedale. Sono state diramate le segnalazioni e l’uomo è stato trovato in un bar dagli agenti della Polizia stradale di Cremona, i quali ora si trovano con i Carabinieri in caserma in attesa dei provvedimenti della ...