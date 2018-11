Manovra - Di Maio : “Procedure d’infrazione ingiusta - va discussa. Ue non ci chieda di tradire gli italiani” : “La procedura d’infrazione va discussa prima di tutto, quindi credo nella discussione e spero che ci sia il più possibile dialogo e confronto, perché vogliamo spiegare le nostre ragioni e perché crediamo che una procedura d’infrazione non sia giusta”. Così il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sulle possibili conseguenze della bocciatura del Ddl bilancio da parte Commissione Ue, parlando in sala stampa a ...

Di Maio : dialogo sì - ma no altra Manovra : 13.21 "La procedura di infrazione va discussa e io credo nel dialogo e nel confronto perché vogliamo spiegare le nostre ragioni", ha detto il vicepremier Di Maio parlando della Manovra."Abbiamo un modo diverso di affrontare il debito e capisco che alcuni si sentano disorientati, ma non si può trattare l'Italia così dopo anni di massacri", aggiunge. Di Maio "esclude"una Manovra correttiva "voglio lavorare per migliorare la legge di Bilancio in ...

Manovra : Di Maio - Ue non ci tratti così : ANSA, - ROMA, 22 NOV - La procedura di infrazione va discussa e io credo nella discussione. Spero nel dialogo e nel confronto perchè vogliamo spiegare le nostre ragioni". Lo ha detto in sala stampa a ...

Di Maio : 'L'Ue non può trattarci così - no a una Manovra correttiva' : Il vicepremier del M5s Luigi Di Maio sferza Bruxelles all'indomani della seconda bocciatura sulla Manovra: "La procedura di infrazione va discussa. Spero nel dialogo e nel confronto perché vogliamo ...

Manovra - Di Maio : escludo possibilità di una Manovra correttiva : Il vicepremier M5s Luigi Di Maio assicura che non ci sarà una manovra correttiva per aggiustare il tiro. 'escludo la possibilità di una manovra correttiva. Voglio lavorare per migliorare la legge di ...

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' | Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva - Bruxelles non può trattarci così' : 22 nov 09:27 Salvini: "Lo spread non è l'economia reale del Paese" Salvini replica sulla salita dello spread che, dice, "non corrisponde alla vita e all'economia vera del Paese. In cinque mesi ...

Manovra - Di Maio : Ue non ci chieda di tradire gli italiani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Di Maio : vogliano ridurre il debito - l'Ue si convincerà : Roma, 21 nov., askanews, - 'Sia noi che l'Europa vogliamo la stessa cosa: ridurre il debito. E l'Unione Europea si convincerà che, per raggiungere l'obiettivo, abbiamo scelto l'unica strada che ...

Spread - Di Maio : 'Mercati si tranquillizzeranno quando Manovra sarà approvata così come é' : 'Siamo un governo nuovo, i mercati non lo conoscono ancora fino in fondo e c'è ancora la paura che vogliamo abbandonare l'euro, ma non é così. Ora...

Manovra : Tria rilancia dialogo - Ue verso bocciatura/ Di Maio : 'Non diamo soldi a lobby e amici' - IlSussidiario.net : Manovra, Tria all'Ue: 'Non si giochi al chicken game'. L'appello del ministro dell'Economia, Di Maio: 'Non diamo soldi a lobby e amici'

Manovra - Di Maio : Tria sta combattendo come un leone : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Di Maio : “Tensione sociale a livelli altissimi. Da Ue procedura d’infrazione? Non diamo soldi a lobby e amici” : Questa legge di bilancio “cerca di fare una cosa: creare un po’ di pace sociale. Abbiamo un livello di tensione sociale che è altissimo. Non stiamo dando soldi a lobby e amici, per questo spero che dall’Ue non arrivi nessuna procedura d’infrazione”. A dirlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine dell’incontro coi vertici della Cna. L'articolo Manovra, Di Maio: ...

Manovra - Di Maio : spread scenderà dopo che Ue avrà preso posizione : Roma, 20 nov., askanews, - Lo spread scenderà dopo che la Commissione europea avrà preso le sue posizioni. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, nell'incontro con i vertici della Cna, spiegando ...

Manovra - Di Maio : spread scenderà dopo che Ue avrà preso posizione : Roma, 20 nov., askanews, - Lo spread scenderà dopo che la Commissione europea avrà preso le sue posizioni. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, nell'incontro con i vertici della Cna, spiegando ...