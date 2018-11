Manovra | Tria | non servono misure straordinarie per difendere i risparmi

Il Ministro Tria : "Questa Manovra contrasta il rischio di una terza recessione devastante" : ... nei limiti della moderata politica espansiva, resa necessaria dal rallentamento dell'economia che si intente contrastare''. Proseguire il dialogo è interesse dell'Italia e dell'Europa "Ritengo che ...

Manovra - Tria : 'Se spread resta alto a lungo - avrà effetto sui mutui' - : Al Senato il ministro dell'Economia assicura che "non è necessario prefigurare interventi straordinari di tutela del risparmio". Poi un messaggio all'Ue: "No pregiudizi per una soluzione condivisibile"

Manovra - Tria : 'Non servono interventi straordinari sul risparmio' : ... ha ribadito Tria, aggiungendo che "i fondamentali dell'economia italiana non giustifichino i livelli attuali di spread".

Manovra - Tria : «Se spread alto a lungo - effetti sui mutui» : «l governo sta cercando di contrastare una possibile terza recessione che potrebbe avere effetti devastanti e potrebbe riguardare anche altri paesi dell'Unione». Lo ha detto il...

Manovra - Tria : 'Se spread alto a lungo - effetti sui mutui' : E ha aggiunto: 'I fondamentali dell'economia italiana non giustificano i livelli attuali di spread, non credo sia necessario prefigurare interventi straordinari di tutela del risparmio. Il nostro ...

Manovra - Tria a Ue : lavoriamo a soluzione condivisa - no pregiudizi : E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Giovani Tria, nel corso del Question Time al Senato.

Manovra - Tria apre alle modifiche : «Se spread alto a lungo rischi sui mutui» Pochi ordini : male l’asta dei Btp Italia : Il premier: «Nessuna disobbedienza alle regole comuni». Moscovici: «No a mercanteggiamenti». Salvini al Commissario: «Basta insulti all’Italia. Il ministro dell’Economia: «Puntiamo a soluzione condivisa»

Manovra - Giovanni Tria : “Cerchiamo di contrastare la terza recessione - avrebbe effetti devastanti” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, interviene in merito alla legge di Bilancio e alla sua bocciatura da parte della Commissione europea: "Con questa Manovra il governo sta cercando di contrastare la terza recessione dall’inizio della crisi, che avrebbe effetti devastanti. Ma in questo momento non credo sia necessario prefigurare interventi straordinari di tutela".Continua a leggere

Tria difende la Manovra : ecco le 8 frasi per spiegare le scelte del governo : La Commissione europea ha bocciato la manovra italiana, ma il ministro dell’Economia Giovanni Tria difende il provvedimento e spiega perché il governo non ha intenzione di fare passi indietro. ecco le risposte durante il question time al Senato....

Manovra - Tria : Non necessari ora interventi per tutela risparmio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Tria : "Divergenza di decimali" : 22.38 "In realtà stiamo parlando di una divergenza su un obiettivo di deficit che è in fondo contenuto, stiamo parlando di decimali, i conti sono sotto controllo dentro questi limiti e soprattutto quello che sarà sotto controllo con meccanismi specifici è l'obiettivo di riduzione del Debito-Pil, che è ciò che conta veramente ed è un obiettivo più volte ribadito del governo che sarà mantenuto". Così il ministro dell'Economia Tria al Tg1 sulla ...

Manovra bocciata dall'Ue - Moscovicì : "Vorrei evitare procedura di infrazione - ma no a ricatti"| Tria : "Totale controllo dei conti" : La Commissione Ue: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata". Piazza Affari guadagna l'1,41%.

Manovra - Confindustria : imbarazzante - non la boccia solo la Ue : Bisogna lavorare su piani di medio termine, riequilibrare la Manovra tra i fili di Governo e quelli della crescita perchè sulla crescita siamo debolissimi; il rallentamento dell'economia globale, il ...

