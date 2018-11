Manovra | Tria | Non necessari ora interventi per tutela risparmio

Manovra - Tria : "Divergenza di decimali" : 22.38 "In realtà stiamo parlando di una divergenza su un obiettivo di deficit che è in fondo contenuto, stiamo parlando di decimali, i conti sono sotto controllo dentro questi limiti e soprattutto quello che sarà sotto controllo con meccanismi specifici è l'obiettivo di riduzione del Debito-Pil, che è ciò che conta veramente ed è un obiettivo più volte ribadito del governo che sarà mantenuto". Così il ministro dell'Economia Tria al Tg1 sulla ...

Manovra bocciata dall'Ue - Moscovicì : "Vorrei evitare procedura di infrazione - ma no a ricatti"| Tria : "Totale controllo dei conti" : La Commissione Ue: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata". Piazza Affari guadagna l'1,41%.