Manovra tra Parlamento e scadenze Ue | tutte le tappe verso fine anno

La Borsa non vede margini di trattativa sulla Manovra e torna pessimista : Milano. La fiducia riposta dagli investitori in un accordo tra Italia e Unione europea sulla revisione dei target della legge di Bilancio è durato un giorno, quello di ieri, in cui la Borsa è salita proprio quando il nostro paese incassava una clamorosa bocciatura. Ma oggi che si fa più nitido uno s

Governo diviso sulla Manovra : trattare o andare allo scontro? : All'indomani della bocciatura della manovra italiana da parte di Bruxelles, la tensione è alta. Se da un lato c'è chi come il ministro Savona pensa che la legge di bilancio vada cambiato altrimenti c'è il rischio che il Governo non regga, dall'altro lato i due vicepremier tirano dritto. Almeno a parole."Noi passi indietro non ne facciamo. Non abbiamo messo soldi a caso, nella manovra c'è un'idea di Italia che cresce: sono soldi degli italiani e ...

L’Ue boccia la Manovra - l’Italia è ostaggio della strana coppia al governo : Non basterà una cena – in programma sabato sera prima del Consiglio Ue sulla Brexit – né le promesse di clausole di salvaguardia, riforme del funzionamento della presidenza del Consiglio, contrasto alla corruzione e investimenti sul rischio idrogeologico. Non basterà a Giuseppe Conte, un premier dimezzato, per bloccare la procedura d’infrazione che è di fatto partita ieri: la Commissione europea ha approvato il rapporto contenente la seconda ...

Quegli strani emendamenti della Manovra finanziaria - che Bruxelles ha (ri)bocciato : Un minestrone. Dentro la manovra finanziaria del governo gialloverde bocciata da Bruxelles c’è spazio per un po’ di tutto: dagli sconti sulla birra a quelli sui pannolini, dall’emergenza nutrie al «Jobs Act» per i cervelloni, dalla tassa sulla pesca amatoriale a quella sulle lezioni private, dal bonus bicicletta all’inasprimento delle multe previste dal codice della strada per chi occupa i parcheggi riservati ai disabili. ...

Manovra - Salvini tranquillizza gli italiani : "Non tasseremo i risparmi - con Ue vogliamo dialogo" : Il vicepremier a "Stasera Italia" torna sullo scontro con l'Unioneeuropea: "Non voglio ribaltare tavoli"

L'Europa boccia la Manovra. Sapelli : "Ora rinegoziare i trattati" : Secondo il Professor Giulio Sapelli la bocciatura dell'Italia va inquadrata in un più ampio problema europeo: vedi "fiscal compact"

Manovra - continuare a fare gli spacconi in Europa sarà la nostra rovina : Era ampiamente previsto. La Commissione europea ha bocciato formalmente la proposta di Manovra finanziaria presentata dal governo giallo-verde. Non c’erano altre strade, perché bisogna dirlo chiaro: non è un atto discrezionale quello della Commissione europea ma una presa d’atto di fronte una violazione. Ossia regole comuni che anche l’Italia ha sottoscritto. E quella del pareggio di bilancio è sacra e inserita nella nostra Costituzione. Quella ...

Manovra - le prossime tappe | Ecco cosa rischia l'Italia con la procedura di infrazione e le contromosse (tra cui la vendita degli immobili) : Le possibili sanzioni vanno da una multa fino a 9 miliardi di euro al congelamento dei fondi strutturali. Il governo prepara le contromosse, tra cui si ipotizza la vendita degli immobili dello Stato

Conte : Manovra e riforme strada migliore per ridurre debito : Roma, 21 nov., askanews, - 'Sulla manovra economica il Governo è pronto a un confronto costruttivo con la Commissione europea. Sabato incontrerò il presidente Juncker, al quale esporrò l'impostazione, ...

Manovra - la gufata tragica contro le banche italiane : 'Incrociamo le dita - anche in Grecia...' : Le preoccupazioni per l'Italia non riguardano solo la bocciatura della Manovra, arrivata come ampiamente previsto da Bruxelles con il relativo annuncio della procedura d'infrazione per eccessivo ...

Ue boccia Manovra - è ufficiale : tra Roma e Bruxelles si apre una crisi senza precedenti : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono stati di parola e probabilmente continueranno ad esserlo. Non si sono fermati dinnanzi al veto dell'europa sulla manovra finanziaria, hanno ricevuto un primo avvertimento, non lo hanno ascoltato e adesso hanno ricevuto la conferma ufficiale che a Bruxelles non approveranno le strategie economiche dell'Italia. Il documento programmatico del bilancio del governo italiano è stato rigettato dalla Commissione ...

Bruxelles boccia la Manovra italiana - la commissione apre la strada ad una procedura per deficit eccessivo. Salvini : Ci giocano contro : L'economia italiana è sana, se qualcuno ci gioca contro, vuol dire che ha interessi economici. Il problema non è la manovra. La Ue ha taciuto su manovre che hanno danneggiato il Paese, ora mi ...