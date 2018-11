Manovra | Salvini | no passi indietro Moscovici | non sono Babbo Natale

Manovra : Salvini alla Ue - noi passi indietro non ne facciamo : "Noi passi indietro non ne facciamo. Non abbiamo messo soldi a caso, nella Manovra c'è un'idea di Italia che cresce: sono soldi degli italiani e chiederemo di poterli spendere, per il diritto alla salute, alla protezione, alla ricerca scientifica". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Uno Mattina, dopo la battuta di ieri sulla "letterina di Babbo Natale" ricevuta dalla Commissione Ue, ...

Manovra - Salvini tranquillizza gli italiani : "Non tasseremo i risparmi - con Ue vogliamo dialogo" : Il vicepremier a "Stasera Italia" torna sullo scontro con l'Unioneeuropea: "Non voglio ribaltare tavoli"

La botta è arrivata : Salvini ha ripreso a fumare - l'incertezza si insinua nel governo - anche se nessuno vuole toccare la Manovra. Per ora : Nel cortile della Camera dei deputati è scesa precocemente la notte. Piove sui palazzi del nuovo potere gialloverde. Dal cielo, ma anche da Bruxelles, che con parole di inusitata durezza ha bocciato una volta per tutte la legge di bilancio e si avvia verso la procedura d'infrazione. C'è un uomo, accanto all'antica vasca che ha visto crescere e morire l'impero romano, illuminato dalla luce dello smartphone che sta compulsando. ...

