Manovra | l' Italia chiede tempi lunghi alla Ue Conte | «Pronti a rimodulare le misure»

Germania si lavora allo scudo anti-Italia dopo le vicende sulla Manovra italiana : Germania, dopo le vicende delle ultime giornate che hanno visto l’Italia presentare la manovra per due volte con bocciature secche, si lavora ad uno scudo anti-Italia Uno scudo anti Italia, uno strumento di pronto intervento per isolare dal contagio di Roma le economie dell’Eurozona. Secondo il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung – che ha visionato documenti del governo tedesco – Berlino lo vuole a tutti i ...

Manovra finanziaria. Bond - Forza Italia - : 'Bene l'emendamento per le zone colpite da maltempo - ora aspettiamo di vedere la distribuzione' : «Il sottosegretario all'economia Bitonci ha confermato la presentazione di un emendamento ad hoc per le aree alluvionate. Si parla di un fondo da 525 milioni di euro, suddiviso in due annualità» ...

Manovra - Tria apre alle modifiche : «Se spread alto a lungo rischi sui mutui» Pochi ordini : male l’asta dei Btp Italia : Il premier: «Nessuna disobbedienza alle regole comuni». Moscovici: «No a mercanteggiamenti». Salvini al Commissario: «Basta insulti all’Italia. Il ministro dell’Economia: «Puntiamo a soluzione condivisa»

Manovra e procedura d'infrazione : cosa rischia l'Italia - e perché - : Attenzione però, perché i Trattati prevedono anche la possibilità di chiedere alla Bei, Banca europea per gli Investimenti, di riconsiderare la propria politica di investimenti nei confronti del ...

Manovra - Di Maio : “Procedure d’infrazione ingiusta - va discussa. Ue non ci chieda di tradire gli italiani” : “La procedura d’infrazione va discussa prima di tutto, quindi credo nella discussione e spero che ci sia il più possibile dialogo e confronto, perché vogliamo spiegare le nostre ragioni e perché crediamo che una procedura d’infrazione non sia giusta”. Così il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sulle possibili conseguenze della bocciatura del Ddl bilancio da parte Commissione Ue, parlando in sala stampa a ...

Manovra - Katainen : procedura necessaria - no a battaglia Ue-Italia : La procedura per deficit eccessivo non è 'una battaglia tra la Commissione e l'Italia', ma un passo necessario per far rispettare le regole della 'famiglia'. Lo ha detto il vicepresidente della ...

La Commissione Ue boccia la Manovra dell’Italia : che cosa succede adesso? : La Commissione europea ha definitivamente bocciato - per la seconda volta - la manovra italiana e ha raccomandato l'avvio di una procedura di infrazione per deficit eccessivo per violazione della regola del debito. In molti, a questo punto, si stanno chiedendo che cosa succederà ora al Belpaese. Ecco quali tappe dovremo affrontare.Continua a leggere