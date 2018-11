Manovra - ultime novità e il punto sullo scontro con l'Ue : Incentivi per la rottamazione delle vecchie auto, giù tasse sulla birra, risorse a favore delle donne vittime di violenza, contraccettivi gratis a chi ha meno di 26 anni. Ma sulla legge di Bilancio si ...

Manovra - le novità - annunciate - per la scuola. "Assumeremo 1.000 ricercatori" : ... il Governo premia i giovani migliori, i laureati in corso con 110 e lode e i dottori di ricerca , facilitandone l'ingresso nel mondo dl lavoro. "Le imprese vengono incentivate ad assumere questi ...

Manovra - Cdm per risposte all'Ue : deficit e Pil restano invariati | Clausole di salvaguardia e dismissioni immobiliari : le novità in campo : Cdm del governo prima di inviare a Bruxelles la lettera con le 'correzioni' richieste. L'esecutivo non indietreggia. Di Maio: "Per quanto riguarda eventuali Clausole di salvaguardia il nostro obiettivo è il 2,4% di deficit perché crediamo nella crescita all'1,5%". Salvini: "dismissioni immobiliari valgono l'1% del Pil".

Bonus casa 2019 - novità in Manovra : tutti gli sconti in arrivo : Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo della riconferma o meno delle agevolazioni: le voci sulla proroga dei Bonus casa 2019 erano fondate. La Legge di bilancio 2019 dà la possibilità a chi deve ristrutturare casa di usufruire di un ventaglio di benefici fiscali già previsti nel 2018 e riconfermati: Bonus ristrutturazioni; Bonus verde (giardini e terrazzi); Bonus mobili SismaBonus Le ...

Imu e sigarette più care dal 2019 : novità sui rincari della Manovra : Salutata dal Governo come la Manovra del popolo e della crescita, la Legge di bilancio 2019 (firmata da Mattarella e in arrivo in Aula alla Camera tra il 29 e 30 novembre), oltre alle misure previste in tema di Regime forfetario, reddito di cittadinanza, quota 100, bonus assunzioni, taglio vitalizi, blocco aumenti Iva, ecc, contiene anche alcune novità, non proprio buone, in tema di Imu e sigarette, o meglio tasse locali. Si parla nello ...

Manovra - ecco alcune novità : dal bonus cervelloni ai 10 centesimi sulle sigarette : Il testo della Manovra firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sbarca in Parlamento e si prevede che arriverà all'esame dell'Aula il 29 e 30 novembre 2018 . Sono 108 articoli ...

Tagli pensioni d’oro in stand by - voucher 4.0 per le Pmi - incentivi al Sud : ecco le novità in Manovra : Niente Tagli alle pensioni d’oro (che potrebbero rientrare, però, come emendamento in Parlamento) e via dal testo i 100 milioni in più per il fondo famiglia (anche se le risorse non vengono cancellate). Salta anche la tassa sulla pesca sportiva, mentre a Palazzo Chigi arriva Investitalia, struttura per gli investimenti pubblici e privati...

Bonus assunzioni 2019 - novità in Manovra : sgravi per giovani e Sud : Spuntano nuovi Bonus assunzioni 2019 nella nuova bozza della Manovra 2019 all’esame del Parlamento. Proroga di due anni del Bonus per chi assume under 35 nelle regioni del Mezzogiorno e la new entry dell’esonero contributivo per i rapporti a tempo indeterminato attivati con neolaureati e dottori di ricerca, infine la creazione di un fondo da 7 miliardi l’anno per la quota 100 e l’assunzione di giovani lavoratori. Queste le principali misure del ...

Manovra alle Camere - tra novità e rinvii I due versanti che preoccupano il Colle : Il presidente della Repubblica ha firmato il disegno di legge allegando una raccomandazione e un invito alla cautela nell’equilibrio dei conti e nel negoziato con l’Unione europea

Manovra 2019 al Quirinale. L'ultima bozza e le novità : La Manovra 2019 è stata bollinata dalla Ragioneria di Stato ed è stata inviata al Quirinale per la firma. Lo comunica via Twitter lo stesso premier Giuseppe Conte , commentando: "Stiamo lavorando per ...

Tagli al fondo famiglia e ai fondi per le Regioni : le novità della Manovra : Il governo continua a limare ancora una volta la manovra. Di fatto, dopo la bocciatura di Bruxelles, si cerca di trovare la quadra per portare il testo verso l'approvazione del Parlamento. Nell'ultima bozza l'esecutivo ha inserito una mega sforbiciata alle Regioni che non si adegueranno al Taglio dei vitalizi dei consiglieri. Il provvedimento, fortemente voluto dai grillini, di fatto potrebbe dare il via a duna sorta di braccio di ferro tra il ...

Dal bonus lavoro ai terreni gratis : le ultime novità della Manovra : Dall'agevolazione per chi assume laureati e dottorandi alla concessione di terre in uso gratuito per le coppie che fanno più...

Manovra - pensioni e reddito slittano. Ultime novità : La nuova bozza della legge di bilancio. Quota 100 e salario di cittadinanza rischiano di partire in ritardo. Previste diecimila assunzioni nella pubblica amministrazione. Le Regioni devono tagliare i vitalizi--I tempi per reddito di cittadinanza e quota 100 di fatto si allungano e le due misure, a meno di un decreto legge entro fine anno, potrebbero partire con qualche mese di ritardo sulle scadenze annunciate di inizio primavera. A confermarlo ...