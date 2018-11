Manovra | il debito è vecchio ma sono i numeri del governo ad aprire la procedura Ue

Manovra - dietro la procedura di infrazione Ue c’è l’eccesso di debito lasciato in eredità da Padoan : La procedura di infrazione a cui l’Italia va incontro nei prossimi mesi scatterà perché la Manovra per il 2019 firmata da Giovanni Tria viola in modo “particolarmente grave” le raccomandazioni europee sulla riduzione del disavanzo strutturale. Cioè la differenza tra le spese e le entrate dello Stato al netto dei fattori eccezionali. Ma, a ben guardare, questa inosservanza è solo il presupposto in base al quale Bruxelles ha ...

L'Ue boccia la Manovra - che cosa succede? Dalla multa al piano shock sul debito : Tutto dipenderà Dalla trattativa, sempre che ci sia margine. Sulla carta, tuttavia, la procedura di infrazione per deficit eccessivo , anche se sotto accusa c'è l'andamento del debito, può avere un ...

L'Ue boccia la Manovra - dubbi su crescita e debito. Moscovici : «Rischio per l'Europa» : Non è più solo una guerra di cifre: quello tra la Commissione europea e il Governo è ormai uno scontro su due visioni opposte dell'economia, delle prospettive, delle regole...

Manovra - Tria : conti sotto controllo - garantito calo debito : 'Ritengo tuttavia che la drammatizzazione del dissenso tra Italia e Commissione europea danneggi l'economia italiana e di conseguenza l'economia europea. - prosegue in una nota - Questa ...

Manovra - Di Maio : vogliano ridurre il debito - l'Ue si convincerà : Roma, 21 nov., askanews, - 'Sia noi che l'Europa vogliamo la stessa cosa: ridurre il debito. E l'Unione Europea si convincerà che, per raggiungere l'obiettivo, abbiamo scelto l'unica strada che ...

Conte difende la Manovra : è solida - via migliore per ridurre debito : Dopo la bocciatura di Bruxelles, il premier Giuseppe Conte tira dritto e difende la Manovra. "E' solida ed efficace - scrive su Facebook -. Porterò a Bruxelles un piano dettagliato delle nostre ...

Ue boccia Manovra Italia : verso procedura per debito eccessivo. Moscovici : dialogo indispensabile : La Commissione europea ha bocciato la manovra dell'Italia perché non rispetta la regola di riduzione del debito. In sostanza, l'Italia sta violando le regole del patto di...

Ue boccia la Manovra dell'Italia : giustificata la procedura d'infrazione sul debito : La Commissione Ue ha bocciato il documento programmatico di bilancio 2019 presentato dal nostro Paese. Ormai, da quasi due mesi, la decisione era nell'aria, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Da Bruxelles hanno stilato anche un preoccupante report sull'evoluzione del debito pubblico italiano. Inoltre, sarebbe prevista anche l'apertura di una procedura di infrazione per l'alto debito nei confronti dell'Italia. La Ue aveva infatti richiesto ...