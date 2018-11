Manovra | i dubbi di Savona | Così non reggiamo a lungo

ilgiornale

: RT @PinoTom3: L'Ue boccia la manovra, dubbi su crescita e debito. Moscovici: «Rischio per l'Europa» - PinoTom3 : RT @PinoTom3: L'Ue boccia la manovra, dubbi su crescita e debito. Moscovici: «Rischio per l'Europa» - PinoTom3 : L'Ue boccia la manovra, dubbi su crescita e debito. Moscovici: «Rischio per l'Europa» - robdeangeliss : L'Ue boccia la manovra, dubbi su crescita e debito. Moscovici: «Rischio per l'Europa» -

(Di giovedì 22 novembre 2018) "L'Europa è un vaso di coccio tra vasi di ferro in un momento di forti turbolenze interne". Il ministro degli Affari europei, Paolo, intervenendo ieri alla presentazione del libro "Globalizzazione, governance asimmetria" di Giancarlo Elia Valori descriverel'Ue in un momento in cui la tensione è alle stelle dopo la bocciatura dellaeconomica.Il ministro ricorda "una tesi cara del suo e mio grande maestro, Francesco Cossiga, che sosteneva l'economia come un grande imbroglio politico". Parlando del libroosserva: "Aver affidato all'economia il traino delle vicende geopolitiche che in democrazia hanno spinto verso un ritorno dei nazionalismi o, come si dice ai nostri giorni, dei sovranismi di cui non è facile decodificare gli effetti futuri al di fuori della quasi certezza che lo sviluppo economico globale ne patirà".Intanto, secondo il Corriere della Sera, nel ...