Manovra finanziaria Bond | Forza Italia | | ' Bene l' emendamento per le zone colpite da

Quegli strani emendamenti della Manovra finanziaria - che Bruxelles ha (ri)bocciato : Un minestrone. Dentro la manovra finanziaria del governo gialloverde bocciata da Bruxelles c’è spazio per un po’ di tutto: dagli sconti sulla birra a quelli sui pannolini, dall’emergenza nutrie al «Jobs Act» per i cervelloni, dalla tassa sulla pesca amatoriale a quella sulle lezioni private, dal bonus bicicletta all’inasprimento delle multe previste dal codice della strada per chi occupa i parcheggi riservati ai disabili. ...

Italia : 'Nyt' - Manovra finanziaria riapre dibatto Ue su come rinvigorire economia : Washington, 13 nov 00:49 - , Agenzia Nova, - Il tentativo di rinvigorire l'economia Italiana ha riaperto in Europa il dibattito sull'opportunità di spendere o tagliare risorse di fronte... , Was,

"Sta accadendo qualcosa di inquietante se penso alla vostra Italia con la Lega - la sua Manovra finanziaria e la politica sui migranti" : Tutte le più grandi catastrofi si sono annunciate lentamente, la Storia ne è stata e ne è testimone. Si pensi a quanto accadde il 12 marzo del 1938, quando le truppe tedesche attraversarono, indisturbate, il confine con l'Austria: ad accoglierle, non ci furono né fucili né carri armati, ma solo una folla in festa che sventolava con orgoglio le bandiere con la svastica nazista nell'indifferenza generale del ...

Manovra - Tria : “Ne serviva più incisiva - ma necessario equilibrio conti. Stabilità finanziaria solo con stabilità sociale” : La Manovra? Avrebbe dovuto essere ancora più espansiva e più incisiva. A dirlo è il ministro per l’Economia Giovanni Tria che in audizione in Parlamento ha spiegato la legge di Bilancio del governo partendo da quello che definisce un “concetto fondamentale: non esiste stabilità economica senza stabilità sociale”. Un modo per sottolineare quanto è importante il reddito di cittadinanza per la lotta alla povertà, i cui dati ...

Manovra finanziaria 2019 - la conferma del ministro Tria e di Di Maio : il deficit sarà al massimo il 2 - 4% - : Il ministro dell'Economia in audizione in Parlamento: "Il rallentamento rafforza gli obiettivi della legge di bilancio". Di Maio: "Ridurremo il debiti con interventi che ridanno diritti ai cittadini". Oggi vertice a ...

Manovra - Mattarella scrive a Conte : “Si avii dialogo costruttivo con Ue. Intento comune sia stabilità finanziaria” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sollecita “il governo a sviluppare, anche nel corso dell’esame parlamentare, il confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee”. E’ quanto si legge nella lettera che il capo dello Stato ha inviato ieri al premier Giuseppe Conte e di cui, in riferimento ad alcune indiscrezioni apparse sui media questa mattina, l’ufficio stampa del Quirinale ha reso noto il ...

Manovra finanziaria 2019 bocciata dall'Europa - ultime notizie | : Respinto il Documento programmatico di bilancio. L'Italia dovrà inviarne uno nuovo entro tre settimane. Dombrovskis: "Dispiace molto ma non abbiamo alternative". Salvini: "Attaccano il popolo italiano"...

Manovra. Tria : non a rischio stabilità finanziaria Italia e Ue : "Il Governo Italiano è cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme applicative del Patto di stabilità e crescita": lo dice il Ministro dell'Economia ...

Manovra - lettera a commissari Ue. Tria : “Non è a rischio la stabilità finanziaria europea” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, spiegando che "il governo precede di discostarsi dal sentiero di aggiustamento strutturale nel 2019 ma non intende espandere ulteriormente il deficit strutturale nel biennio successivo e si impegna a ricondurre il saldo strutturale verso l'obiettivo di medio termine a partire dal 2022".Continua a leggere

Conte a Bruxelles al Consiglio Europeo : non cambieremo la Manovra finanziaria - : Il premier a Bruxelles per difendere la legge di bilancio: "Confido in dialogo costruttivo". Poche ore prima alcune frasi del commissario Oettinger hanno creato tensioni. Il presidente del Consiglio ...

Manovra finanziaria - dalle pensioni Quota 100 al reddito di cittadinanza : cosa cambia | : Finanza & Dintorni Ho scelto due misure della Manovra 2019, quelle simbolo per intenderci, per fare il punto sulle novità. Per tutti, anche e soprattutto per i non addetti ai lavori.

Manovra finanziaria 2019 - Salvini su Juncker : 'Pregiudizi politici' - : Il vicepremier ribatte agli avvertimenti del presidente della Commissione europea sulla Manovra. Delle questioni economiche parlerà a Bruxelles anche il premier, in un vertice ufficialmente incentrato ...

Ue : fonti Chigi - telefonata 'cordiale' tra Conte e Juncker su Manovra finanziaria : I due si sono inoltre accordati per affidare al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, l'illustrazione dei Contenuti della manovra al commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Pierre ...