Manovra | dietro la procedura di infrazione Ue c’è l’eccesso di debito lasciato in eredità

Manovra : Salvini alla Ue - noi passi indietro non ne facciamo : "Noi passi indietro non ne facciamo. Non abbiamo messo soldi a caso, nella Manovra c'è un'idea di Italia che cresce: sono soldi degli italiani e chiederemo di poterli spendere, per il diritto alla salute, alla protezione, alla ricerca scientifica". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Uno Mattina, dopo la battuta di ieri sulla "letterina di Babbo Natale" ricevuta dalla Commissione Ue, ...

Manovra - Salvini : “Nessun passo indietro - Ue non può chiedermi di confermare la legge Fornero” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che il governo non farà alcun passo indietro di fronte alla bocciatura della Manovra italiana da parte della Commissione europea. "Quello che l’Europa non può chiedermi è non cambiare la legge Fornero, io quella legge voglio smontarla", aggiunge Salvini.Continua a leggere

Giovanni Tria : 'La Manovra non si tocca'. Cosa c'è dietro la svolta sovranista del ministro dell'Economia : Nel giro di pochi mesi, settimane?, è passato da 'l'Europa è la nostra casa' a 'Ci bastonano per questioni elettorali loro interne, c'è un pregiudizio contro l'Italia' da parte dei suoi partner ...

Manovra : nessun dietrofront sul deficit - accelerano privatizzazioni : ... sia l'aumento delle entrate e delle spese ' assicura Giovanni Tria spiegando che il ministro dell'Economia è tenuto 'ad assumere tempestivamente, in caso di deviazione, le conseguenti iniziative ...

Manovra - nessun dietrofront : ma più garanzie con clausole e dismissioni : Ministro Tria invia la lettera all'Ue: "Tempestive iniziative, se c'è deviazione" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea, entro i termini richiesti, la ...

La rabbia dei truffati dalle banche contro lo scudo nella Manovra. Il governo rievoca la manina e promette il dietrofront : "Quando siete venuti a chiedere il voto la cortesia l'avevate. Lei oggi non ha neppure la cortesia di ascoltare chi i voti ve li ha portati". Ministero dell'Economia, ore 13. Da una sedia del tavolo convocato dal governo con le associazioni dei truffati dalle banche si alza Andrea Arman, presidente del coordinamento dei soci degli istituti veneti. L'accusa - come si evince dal video pubblicato in esclusiva da Huffpost - è rivolta al ...

Pensioni e Manovra - il Governo non torna indietro su Quota 100 e reddito di cittadinanza : Dopo l'arrivo del nuovo giudizio di rating ad opera di Standard & Poor's non si sono fatte attendere le reazioni del Governo. Il parere espresso dall'agenzia di rating sembra essere stato accolto in modo positivo, ma l'esecutivo giallo - verde ha comunque confermato di voler andare avanti sulla riforma delle Pensioni e sul reddito di cittadinanza [VIDEO] indipendentemente dall'opinione dei tecnici internazionali. D'altra parte, questi ultimi ...