Manovra | Conte | ' Raccomandazioni Ue incompatibili con crescita'

Manovra - Conte : “Ci sarà la rimodulazione di alcune misure previste senza alterarle” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di un'informativa in Aula alla Camera sulla valutazione da parte della Commissione europea della legge di bilancio ha detto che l'Italia ribadirà "gli effetti della Manovra sulla crescita. Nell'immediato, miriamo all'accelerazione degli investimenti e alla possibile rimodulazione di alcuni interventi previsti dalla legge di bilancio".Continua a leggere

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' - Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva' - Conte : 'Responsabili - non c'è ribellione' : 22 nov 15:49 Tria: "Non serve un intervento straordinario sul risparmio" "Ho già avuto modo di osservare come i fondamentali dell'economia italiana non giustifichino i livelli attuali di spread. ...

Manovra - Conte : “Raccomandazioni Ue sono incompatibili con la crescita” : “Non abbiamo accolto le raccomandazioni” della Commissione europea” perché “non compatibili con il nostro disegno di politica economica, più orientato alla crescita che non all’austerità“. Così il premier Giuseppe Conte, alla Camera, ha spiegato le ragioni dello scontro tra Roma e Bruxelles, riferendo sulla Manovra e sulla replica del governo italiano all’Ue. L’esecutivo gialloverde potrà inviare all’Europa le ...

Manovra - Conte : "Nessuna ribellione - siamo responsabili" | Moscovici : "No trattative da mercanti di tappeti" : Salvini: non si fanno passo indietro. Il leader pentastellato: "L'Europa non può trattarci così". Il commissario Ue: "Questa Manovra non è per il popolo". Il ministro Savona: "Va riscritta".

