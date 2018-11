Manovra | Conte | ' Nessuna ribellione all' Ue | acceleriamo la crescita' - Allarme spread di

Manovra - Conte apre all'Ue : «Rimoduliamo - se infrazione dateci tempo» : Misure ancora «in via di definizione» o che possono essere «rimodulate» nel percorso parlamentare della legge di bilancio. Dopo la bocciatura ufficiale della Manovra italiana...

Manovra - lo show di Brunetta in Aula contro Conte : “Azzeccagarbugli. Sorrida pure - Crozza avrà un’imitazione in più” : “Mi aspettavo da lei parole di verità, ho ascoltato invece un incomprensibile lessico burocratese da azzeccagarbugli fatto per non far capire nulla a nessuno”. Inizia così l’intervento Renato Brunetta, durante l’informativa del presidente Giuseppe Conte a Montecitorio, dopo la bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea. “Ieri l’Europa non ha bocciato la Manovra del suo governo, ha bocciato l’Italia e quando ho sto dalla ...

Manovra - Padoan - Pd - a Conte : 'Responsabilità rischio infrazione solo vostra. Risparmi in pericolo' : 'Presidente Conte sono profondamente deluso da lei': esordisce così l'ex ministro dell'Economia Piercarlo Padoan all'informativa del premier...

Manovra - la critica di Padoan al discorso di Conte : “Non ha parlato della procedura di infrazione. Risparmi in pericolo” : “Il governo sta impoverendo il Paese e rappresenta un pericolo per il Paese: questo lo dice la Commissione, perché ha invertito il processo di difesa dei Risparmi che infatti sono oggi in pericolo”. Lo ha detto l’ex ministro, Piercarlo Padoan, intervevendo alla Camera dopo il discorso del premier Giuseppe Conte. “La responsabilità del fatto che il Paese è in queste condizioni è pienamente nelle vostre mani. Questa è una Manovra ...

Manovra - Conte : “Ribadiremo e puntualizzeremo effetti della Manovra sulla crescita” : “Posso anticipare linee di indirizzo a base della risposta. Ribadiremo e puntualizzeremo effetti della manovra sulla crescita. Spiegheremo che non abbiamo accolto le loro raccomandazioni in materia di aggiustamento strutturale perché non compatibili con il nostro disegno di politica economica orientato alla crescita e all’austerità. Confidiamo che le argomentazioni che forniremo saranno oggetto di attenta valutazione. Se ...

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' - Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva' - Conte : 'Responsabili - non c'è ribellione' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ricordando che fino a settembre, secondo "i dati della Banca d'Italia", l'andamento dello spread "non ha influenzato in modo avverso i tassi sui ...

Manovra - Conte apre alla Ue : «Misure rimodulate se effetti positivi su crescita» Tria : se spread resta alto mutui a rischio : Il premier alla Camera dopo la bocciatura Ue della Manovra: «Prepariamo le nostre controdeduzioni, risposta sarà esaustiva. Con procedura di infrazione chiederemo tempi molto distesi»

Manovra - Conte : “Ci sarà la rimodulazione di alcune misure previste senza alterarle” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di un'informativa in Aula alla Camera sulla valutazione da parte della Commissione europea della legge di bilancio ha detto che l'Italia ribadirà "gli effetti della Manovra sulla crescita. Nell'immediato, miriamo all'accelerazione degli investimenti e alla possibile rimodulazione di alcuni interventi previsti dalla legge di bilancio".Continua a leggere