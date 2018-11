Maltempo | nel Piano Freddo di Roma più accoglienza notturna

Maltempo - 478 trombe d'aria in Italia nel 2018 - +121% - : Teleborsa, - Dall'inizio dell'anno ad oggi sono state 478 le trombe d'aria in Italia, più del doppio, +121%, di quelle registrate nello stesso periodo dell'anno scorso. Lo rivela un'analisi di ...

Forte Maltempo in arrivo nel weekend e neve sulle Alpi : Salve a tutti come detto giorni fa si riapre la parentesi perturbata con 2 perturbazioni in arrivo nel weekend. Partiamo con la prima che adesso si trova nel sud della Spagna e domani risalirà sulle Baleari. Proprio in tale posizione richiamerà forti correnti calde scirocco sul Tirreno che andranno in contrasto sulla Liguria con quelle di tramontana dall’entroterra padano. Di conseguenza sulla Liguria centro-orientale avremo il rischio ...

Meteo - nuova ondata di Maltempo : piogge nel weekend - ecco dove : Ancora maltempo in Italia: da domani inizierà una nuova fase che si protrarrà nel fine settimana, secondo quanto afferma il team del sito ilMeteo.it , che avvisa che dalle prime ore di domani, per via ...

Maltempo - 478 trombe d'aria in Italia nel 2018 - +121% - : L'Italia si colloca - continua la Coldiretti - tra i dieci Paesi più colpiti al mondo per alluvioni, siccità, tempeste, ondate di calore e terremoti che negli ultimi venti anni hanno provocato ...

Maltempo - massi sulla strada su cui era appena passata Antonella Clerici : Il Maltempo che ha imperversato nelle ultime ore in tutto il nord Italia ha rischiato di provocare un incidente dalle conseguenze davvero tragiche per Antonella Clerici [VIDEO], la popolare conduttrice della televisione di Stato. A denunciare l'episodio è Vittorio Garrone, il compagno della neo conduttrice della nuova edizione di Portobello. La coppia vive a Varinella, una localita' ai piedi dell'Appennino situata nel Comune di Arquata Scrivia, ...

Maltempo Calabria : ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria ionica nel Crotonese : ripresa questa mattina, alle 05:10, la circolazione ferroviaria tra Crotone e Catanzaro, sospesa da martedì mattina per i danni causati alla linea dal Maltempo. Le forti piogge cadute avevano provocato tre smottamenti, tra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro, mentre una tromba d’aria che aveva investito un treno rompendo alcuni finestrini aveva provocato 3 feriti lievi fra i passeggeri. L'articolo Maltempo Calabria: ripresa la ...

Maltempo Molise : il sindaco di Pettoranello chiede lo stato di emergenza : Il sindaco di Pettoranello del Molise chiede alla Regione il riconoscimento dello stato di emergenza per i danni provocati dal Maltempo degli ultimi giorni. L’acqua piovana ha invaso l’area industriale del paese creando un lago artificiale dai cui spuntano le aziende e su cui galleggiano i materiali da esse utilizzati o prodotti. Andrea Nini ha gia’ inoltrato la richiesta al governatore Donato Toma preceduta da una telefonata. ...

Maltempo Puglia : temporali e vento forte - disagi nella notte in Salento : Il Maltempo non concede tregua al Salento: temporali e vento forte hanno generato disagi soprattutto legati alla caduta di alberi sulle strade. A Lecce e Maglie i fulmini hanno provocato fiammate ai cavi dei tralicci elettrici. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade e per mettere in sicurezza gli impianti di pubblica illuminazione. Ieri un treno delle Ferrovie del Sud Est è deragliato dopo aver investito un grosso ...

Maltempo : prima nevicata nell’Oltrepò Pavese : prima nevicata stagionale in Oltrepò Pavese. La neve è scesa oggi in Valle Staffora, all’altezza di 7-800 metri. Sono caduti 5 centimetri: disagi limitati per il traffico. I fiocchi sono caduti anche nelle zone piu’ a valle, come Menconico (Pavia) e Sant’Alberto (Pavia), ma in questo caso non si e’ fermata. E’ una precipitazione che fa ben sperare per l’apertura della stagione sciistica nella zone montane ...

Maltempo : danni e disagi nel Vallo di Diano : disagi nel Vallo di Diano, a sud di Salerno, a causa del Maltempo. Le abbondanti piogge hanno causato allagamenti in diversi centri e, soprattutto, nelle zone rurali. I maggiori danni si sono registrati a Sala Consilina: in via Bisanti, a seguito dello straripamento di un torrente, diverse abitazioni sono state invase da detriti e fango. Sul posto hanno operato senza non poche difficolta’ i vigili del fuoco del locale distaccamento, i ...

Maltempo Calabria - nel crotonese esondano cinque torrenti : “Costante monitoraggio” : Sono cinque i torrenti esondati in provincia di Crotone a causa delle forti precipitazioni che si sono registrate per l’intera giornata. I corsi d’acqua esondati sono il Passovecchio, Fallao, Ponticelli, Falcosa, Cacchiavia, oltre a numerosi canali di scolo. Il punto della situazione e’ stato fatto nel corso di una riunione dell’Unita’ di crisi convocata in Prefettura, che sta monitorando costantemente la ...

Maltempo Sicilia - Anci a Toninelli : “Servono interventi per il dissesto geologico” : “Colgo l’occasione per rappresentare al Ministro la gravita’ delle condizioni di dissesto idrogeologico della nostra Regione e auspico che ci possa essere, d’intesa con la Regione, ogni iniziativa opportuna anche per sottrarre ai liberi consorzi e alle città metropolitane l’insostenibile gestione delle ex strade provinciali”. Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente dell’AnciSicilia, durante ...