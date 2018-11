Maltempo | massi sulla strada su cui era appena passata Antonella Clerici

Maltempo - Porto Rapallo : "Massima collaborazione Procura" : "A seguito dei noti fatti, la società ritiene doveroso l'avvio da parte della Procura della Repubblica di un'indagine volta ad accertare lo stato delle opere del Porto e le cause del disastro del ...

Maltempo : chiusa la strada statale a Montjovet per caduta massi : La strada statale 26 della Valle d'Aosta è temporaneamente chiusa al traffico all'altezza del comune di Montjovet, a causa di una caduta di massi. Le squadre e i tecnici Anas sono sul posto per una prima valutazione del versante e "per riaprire al traffico in tempi brevi", spiega l'azienda.

Maltempo - acqua alta a Venezia : massima di marea a 99 cm : Nuova giornata con acqua alta a Venezia, con una massima di marea che si è fermata appena sotto il metro, 99 cm sul medio mare, alle 10:30. Secondo il Centro Maree del Comune si è trattato di una "marea sostenuta" (codice giallo), che ha provocato l'allagamento di circa il 5% del suolo cittadino.

Maltempo Veneto : fatti brillare due massi di 20 metri cubi : Due enormi massi di 20 metri cubi ciascuno, precipitati l'uno in un torrente e l'altro su una strada a causa del Maltempo, sono stati fatti brillare dai tecnici del Soccorso Alpino e speleologico gli specialisti 'disostruttori' del Soccorso alpino. La prima roccia era caduta sotto il ponte del torrente Rio Rosse, nei pressi di Rocca Pietore, e ostruiva il passaggio dell'acqua causando un tappo pericoloso per ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : punta massima di 107 cm : Il Centro maree del Comune di Venezia ha reso noto che oggi la massima di marea si è fermata a 107 cm, alle 08:50. Era atteso un picco di acqua alta di 110-115 cm. Il vento di scirocco fermo nel basso Adriatico ha contribuito ad abbassare il livello di marea previsto.

Il Maltempo in Sicilia : chiusa la Strada Statale 119 a Gibellina per caduta massi : In Sicilia è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Strada Statale 119 'di Gibellina', a Gibellina in provincia di Trapani, tra i km 30.7 e 28.6 a causa della caduta di massi ...

Maltempo Campania - massima allerta : gallerie allagate e disagi : La pioggia senza tregua sta mandando in tilt la circolazione viaria nell'area flegrea. Per allagamento della sede stradale è stata chiusa da qualche ora la galleria del Campiglione che collega Pozzuoli alta con Monterusciello e Quarto, nel Napoletano. Una situazione di criticità che si ripete appena arrivano piogge copiose per l'intasamento delle caditoie. La circolazione stradale tra Quarto e Pozzuoli nelle due direzioni di marcia ...

Maltempo - Ischia è in ginocchio : frana muraglione - massi in piazza. Salvato un uomo bloccato in auto : Un grosso muro perimetrale di un albergo di via Principessa Margherita a Casamicciola, è franato questa mattina a causa delle forti piogge. Pietre e terreno sono giunti fino alla centrale piazza ...

Maltempo Sicilia : chiusa a Gibellina la SS119 per caduta massi : A causa della caduta di massi sulla sede stradale provocata dalle forti piogge, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la SS119 "di Gibellina", a Gibellina in provincia di Trapani, tra i km 30.7 e 28.6. Il traffico è deviato sulla viabilità locale.

Meteo - prosegue il Maltempo sull'Italia ed è di nuovo allerta massima : Dopo i danni e le vittime causate nei giorni scorsi, il maltempo è tornato a imperversare su quasi tutta l'Italia portando nuove ondate di temporali e acquazzoni, sopratutto al centro nord. allerta massima per alluvioni in Veneto, allerta arancione in molte altre zone del Paese da nord a sud per rischio idrogeologico.

Maltempo - massi sulla strada su cui era appena passata Antonella Clerici : Il Maltempo che ha imperversato nelle ultime ore in tutto il nord Italia ha rischiato di provocare un incidente dalle conseguenze davvero tragiche per Antonella Clerici [VIDEO], la popolare conduttrice della televisione di Stato. A denunciare l'episodio è Vittorio Garrone, il compagno della neo conduttrice della nuova edizione di Portobello. La coppia vive a Varinella, una localita' ai piedi dell'Appennino situata nel Comune di Arquata Scrivia, ...

