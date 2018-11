Maltempo | in Veneto permane il rischio frane | ancora allerta rosso per Busa del Cristo

Maltempo Veneto : permane il rischio frane in montagna : Sulla frana della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore è localmente mantenuto lo stato di allerta rossa. Lo segnala l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica diramato oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, valevole fino alle ore 14 di sabato 24 novembre. Più in generale, permane la possibilità d’innesco di fenomeni franosi e di innesco di colate rapide, con particolare riferimento ai ...

Maltempo : Federalberghi Veneto - grazie a tecnici venuti anche dal Sud : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - Sono arrivati anche dalla Sicilia e dalla Campania. Fra i tecnici dell’Enel e di Terna ci sono anche loro, al lavoro per ripristinare le linee elettriche e rifornire i generatori di case e alberghi, con temperature sotto lo zero. Proprio dagli albergatori di Belluno e

Maltempo Veneto : proseguono le donazioni dalle aziende : Si allunga la lista delle aziende venete che partecipano, con loro donazioni, alla gara di solidarietà per le popolazioni e i territori colpiti dal Maltempo di fine ottobre. Nell’elenco virtuoso, si è iscritta l’azienda Marchiol di Villorba (Treviso), presente da oltre 60 anni nel Nordest come fornitore di materiale elettrico nel settore civile e industriale, che ha consegnato al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, un assegno di 15.000 ...

Maltempo : Anci Veneto - Ordine Ingegneri pronto a dare supporto ai comuni colpiti : Venezia, 20 nov. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha stretto una collaborazione con Federazione Ordini degli Ingegneri del Veneto (Foiv), che si sono messi a disposizione dei comuni della provincia di Belluno colpiti dai danni del Maltempo per fornire supporto tecnico. Infatti in questa fase i tecnici po

Maltempo Verona - Veneto : avviato l’iter per i rimborsi dei danni : Le piogge alluvionali dello scorso 1^ settembre in provincia di Verona hanno causato danni all’agricoltura, da Soave a Negrar e Monteforte d’Alpone, superiori al 30% della produzione lorda vendibile. A conclusione dei sopralluoghi e delle verifiche dei tecnici dello sportello interprovinciale di Avepa, la Giunta regionale del Veneto – su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan – ha individuato le ...

Maltempo : Consiglieri M5S Veneto si tagliano stipendio e donano 50mila euro : Venezia, 20 nov. (AdnKronos) - I Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno destinato al fondo per i danni causati dal Maltempo in Veneto 50mila euro ricavati dal taglio dei loro stipendi. Manuel Brusco, Erika Baldin, Jacopo Berti e Simone Scarabel hanno attinto la cifra dal conto della Onlu

Maltempo Veneto : “I giorni più brutti sono alle spalle - siamo pronti per l’inizio della stagione invernale” : ”Una bella notizia, un gradito gesto di incoraggiamento per un territorio martoriato, per una comunità che pur messa pesantemente alla prova dalla violenta ondata di Maltempo che ha colpito quest’area nelle scorse settimane, sta gradualmente, con decisione e con quella forza di volontà tutta montanara, riconquistando le condizioni di normalità, per farsi trovare pronta all’apertura dell’imminente stagione turistica ...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per forte vento nelle Prealpi : Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del

Maltempo Veneto - Zaia : “Pronti a partire con una struttura commissariale” : “Siamo pronti per partire con la struttura commissariale che significa le nomine e i soggetti attuatori; confermo che voglio nominare i sindaci soggetti attuatori“. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, sulle prossime d’intervento per ripristinari i danni del Maltempo. “La vera sfida sono i boschi – osserva Zaia -: siamo specializzati nell’intervenire in situazioni di allagamento, di smottamenti di frane, ...

Maltempo : Veneto - iniziata ricognizione danni comuni coinvolti : Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - La Regione Veneto, ha dato avvio lo scorso fine settimana ad una prima ricognizione dei danni provocati dal Maltempo e l’alluvione che hanno interessato il territorio regionale tra la fine del mese di ottobre e i primi giorni di novembre. Si tratta, come precisato, di

Maltempo Veneto : sempre sotto controllo frane nel Bellunese : Anche se le previsioni meteo sono tutto sommato favorevoli (deboli piogge sono attese solo dalle ore serali di domani, lunedì 19 novembre), il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto mantiene lo stato di attenzione per rischio idrogeologico (allerta gialla) nei bacini idrografici Alto Piave e Piave Pedemontano, in provincia di Belluno, dove le abbondanti precipitazioni delle scorse settimane hanno riattivato ...