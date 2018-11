Maltempo Friuli Venezia Giulia | da Roma altri 450 milioni per la calamità di Ottobre

Maltempo - Salvini : “Per il Friuli stiamo cercando più risorse” : “Il Friuli Venezia Giulia governato da Massimiliano Fedriga è un modello virtuoso di buona gestione e di autonomia reale che punteremo a sviluppare ulteriormente”. Così – riporta una nota della Regione Fvg – il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine del forum Italia Destinazione Europa, oggi a Milano. Il Friuli Venezia Giulia – ricorda la nota – è la seconda regione più colpita in Italia dalla ...

Maltempo Friuli : 3 alpinisti bloccati sulla Cima Strugova : Tre alpinisti veneti sono bloccati da ieri pomeriggio sulla Cima Strugova, elevazione del Gruppo del Mangart nelle Alpi Giulie Occidentali nella zona di Tarvisio (Udine). I tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione di Cave del Predil stanno tentando di raggiungerli. L’intervento di soccorso è complicato dal Maltempo: da ieri sera sulla zona sta nevicando e la visibilità è ridotta dalla nubi basse, mentre le temperature sono ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : domani riaperta ai mezzi pesanti la Sr 355 : Da domani verrà riaperta anche ai mezzi pesanti la viabilità sulla Sr 355 della Val Degano, bloccata dal crollo del ponte di Comeglians, avvenuto alla fine di ottobre a causa del Maltempo. Grazie alla collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia, Protezione civile regionale e Fvg Strade, lungo la strada che collega l’abitato di Comeglians a Sappada è stato realizzato a tempo di record un guado del torrente Degano che consente la ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : serve organizzazione precisa per il post emergenza : “Ora che abbiamo fronteggiato la situazione iniziale e tutte le criticità maggiori sono state risolte, si apre una fase importante e delicata nella gestione dell’emergenza Maltempo, ovvero l’organizzazione dei prossimi mesi e degli interventi sul territorio. La Giunta è molto fiduciosa di poter ottenere risultati importanti perché il Friuli Venezia Giulia è una regione che ha già superato situazioni molto difficili e quindi ha ...

Maltempo Friuli : 174 aziende segnalano danni per quasi 9mln : Sono state 174 le aziende che hanno segnalato danni dall’eccezionale ondata di Maltempo alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che ieri e oggi ha messo a disposizione dei due territori montani i suoi funzionari per raccogliere tutte le informazioni. Nel complesso, i danni ammontano a quasi 9 milioni. L’attivita’ di raccolta-dati (che proseguira’ fino al 19 novembre) e’ stata condotta in supporto ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : l’acqua potabile torna in 2 comuni dell’Udinese : Proseguono i lavori di ripristino in seguito ai danni causati dal Maltempo in Friuli Venezia Giulia, in seguito all’ondata di pioggia e vento della scorsa settimana. E’ ritornata potabile l’acqua anche nei comuni di Verzegnis e Rigolato, in provincia di Udine. Adesso, in Carnia, la conformità riguarda complessivamente 15 comuni: Verzegnis, Rigolato, Ampezzo, Ovaro, Ravascletto, Socchieve, Sutrio, Forni Avoltri, Raveo, Amaro, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Ancora 2000 famiglie senza corrente” : Settanta interventi di “somma urgenza” in 28 comuni, per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro, mentre il rilievo dei danni e’ stimato in oltre 500 milioni. È il report presentato stamani al Consiglio regionale dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Ci sono ancora zone in cui non siamo arrivati a compiere le verifiche- spiega Riccardi-, lo faremo nei ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “La legge di stabilità confermerà l’impegno” : “La prima legge di stabilità di questa Giunta regionale confermerà il nostro impegno per le aree colpite, facendo così seguito ai primi 10 milioni di euro, 4 per il 2018 e 6 per il 2019, resi subito disponibili e coordinando gli interventi rispetto alle scelte del governo che, auspico, apporterà quasi tutte le risorse necessarie”. Lo ha affermato oggi a Trieste il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenendo in ...

Maltempo Friuli : soccorsi a Porto Trieste in Carnia : “La squadra di specialisti del Porto di Trieste che in Carnia sta dando una mano a sgombrare gli alberi caduti sono bell’esempio di solidarieta’ e unita’ regionale”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, che oggi e’ stata nei comuni di Forni Avoltri e di Ravascletto (Udine) per verificare l’entita’ dei danni causati dal Maltempo e l’opera dei soccorritori. Serracchiani ha ...

Maltempo Friuli : “Ok a commissario - risorse e semplificazione” : “Servirà nominare un commissario per la gestione dell’emergenza e, contestualmente, dovremo mettere mano al codice degli appalti. Di fronte a un evento eccezionale la normativa dovrà essere più innovativa”. Lo ha detto il presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Gianpaolo Vallardi, in visita oggi a Sappada (Udine) e nelle altre zone del Friuli colpite dal Maltempo insieme con una rappresentanza delle commissioni ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : a Lignano erose spiagge e sponde Tagliamento : Una forte erosione del litorale sabbioso a Riviera e a Punta Faro, un grande riversamento di rifiuti spiaggiati, riportati dal Tagliamento sull’arenile e un’erosione della sponda alla foce del fiume. È questo l’elenco dei danni causati dal Maltempo a Lignano Sabbiadoro, come è stato illustrato dal sindaco della località balneare, Luca Fanotto, al vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione Civile, ...