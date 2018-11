Maltempo a Napoli | muore uno studente 21enne schiacciato da un albero

Maltempo Napoli : vento forte - vetri in frantumi in una via del centro : Forti raffiche di vento si stanno registrando a Napoli. I vetri di alcune finestre sono andati in frantumi nella centrale Via Cervantes a due passi dal Municipio e dalla Questura. In Campania è in vigore l”allerta arancione’ a partire dalle 17 di oggi e per le successive 24 ore. Il sindaco di Napoli ha disposto per domani la chiusura delle scuole e analogo provvedimento è stato adottato da altri comuni. Domani resteranno chiusi anche ...