Maltempo | a Belluno danni per quasi 6 mln di euro 2

Maltempo : a Belluno danni per quasi 6 mln di euro : Belluno, 22 nov. (AdnKronos) - Ammonta a poco meno di 6 milioni di euro il bilancio provvisorio della ricognizione realizzata dal Comune di Belluno ed inviata alla Regione Veneto per l'attivazione del Fondo di Solidarietà europea: scade infatti oggi il termine per l'invio a Venezia dei dati raccolti

Maltempo Veneto : vicino Belluno scongiurata l’evacuazione del paese : Salgono a tre i potabilizzatori della Regione Emilia-Romagna attivi per assicurare l’approvvigionamento idrico nel comune di Rocca Pietore, nell’alto Agordino, in Veneto, duramente colpito dal Maltempo delle settimane passate. Posizionati all’ingresso della gola dei Serrai di Sottoguda, hanno scongiurato il rischio di evacuazione per chi vive nel centro abitato. L’ultimo è diventato operativo nelle ore scorse. Come gli ...

Maltempo : sindaco Belluno - tempi stretti per le segnalazioni di danni dai cittadini : Beleluno, 16 nov. (AdnKronos) - Sono disponibili sul sito del Comune di Belluno i moduli per la ricognizione dei danni subiti da privati cittadini e attività produttive in occasione dei fenomeni meteo che tra fine ottobre e i primi giorni di novembre hanno sconvolto il Bellunese. "Chiediamo a tutti

Maltempo : sindaco Belluno - tempi stretti per le segnalazioni di danni dai cittadini (2) : (AdnKronos) - "Questa operazione – commenta Massaro – fa seguito alla richiesta, lanciata già nelle prime ore post-disastro, di raccolta di dati e materiale fotografico relativi ai danni subiti. Per il momento, chiediamo ai cittadini di consegnare solamente il modulo compilato; tutto il resto del ma

Maltempo Belluno : al lavoro anche la Protezione Civile di Firenze : Sono sempre al lavoro in provincia di Belluno le squadre della Protezione Civile del Comune e della Citta’ metropolitana di Firenze. A Santo Stefano di Cadore, e negli altri comuni dell’Unione montana, i tecnici sono impegnati nel censimento e nella valutazione dei danni, prevalentemente frane, causati dall’ondata di Maltempo delle scorse settimane. L'articolo Maltempo Belluno: al lavoro anche la Protezione Civile di Firenze ...

Maltempo - Prefettura di Belluno : “I primi aiuti sono sufficienti” : Non sono più necessari generi di prima necessità per le popolazioni bellunesi colpite dal Maltempo, giunte in grande quantità da cittadini e aziende al Centro coordinamento soccorsi. Lo rende noto, in un messaggio di ringraziamento, la Prefettura di Belluno. “In questi giorni – scrive la Prefettura – sono pervenute al Centro Coordinamento Soccorsi numerose manifestazioni di solidarietà e offerte di generi di prima ...

Maltempo : Verona in aiuto a Belluno - già inviati i soccorsi per l'Agordino : Verona, 6 nov. (AdnKronos) - Verona ha inviato stamattina all'alba i suoi uomini nel bellunese, per supportare le operazioni di soccorso nei territori colpiti dal Maltempo. Sono 4 gli agenti volontari della Polizia municipale partiti in direzione Agordo, muniti di motoseghe e dell’attrezzatura neces

Maltempo Belluno : oltre 400 a pulire la città - anche migranti : Sono stati oltre 400 i volontari che si sono presentati in mattinata al parcheggio di Lambioi a Belluno, raccogliendo l’appello lanciato dal Sindaco, Jacopo Massaro. Una decina le squadre formate e coordinate dalla Protezione Civile comunale che hanno pulito da fango, rami e foglie vie e cunette del capoluogo: da Borgo Piave al Nevegal, da Col da Ren alle Ronce, da Col Fiorito a Salce. Tantissime le persone arrivate da fuori citta’ e ...

Maltempo Belluno : tutta la città alimentata elettricamente con generatori o dalla rete : Risulta alimentata elettricamente tutta la città di Belluno, con generatori o dalla rete principale. Persistono però i problemi di blackout a causa dell’esaurirsi del carburante. “Ricordiamo il numero fornito da Enel – sottolinea il Sindaco, Jacopo Massaro – quale comunicare eventuali distacchi di corrente, che è lo 0437/392387”. “Cosa NON fare. In questo momento, sono necessari solamente gli interventi sul ...

Maltempo : riaperta la statale del passo San Pellegrino che collega il Trentino a Belluno : riaperta la strada statale 346 del passo San Pellegrino, che collega il Trentino alla provincia di Belluno. Lo comunica l’Ufficio gestione strade della Provincia di Trento. L’attuale situazione della rete viaria del Trentino presenta ancora 27 strade interrotte da frane, esondazioni, smottamenti, schianto di alberi o pericolo per caduta massi. Sono 11 le strade chiuse nel Trentino orientale, otto quelle chiuse nella parte ...