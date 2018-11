Lutto nel Palio | morto il padre fondatore Alberto Vitali

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico : Colucci trovato morto nel garage di casa : Una tragedia ha colpito il calcio dilettantistico: il giocatore Fabiano Colucci, classe '99, è stato rinvenuto morto nel garage di casa. Il ragazzo, nativo di Montalbano, frazione di Fasano nella ...

Atalanta in Lutto - addio a Flemming Nielsen. Vinse la Coppa Italia nel 1963 : E' morto all'età di 84 anni Flemming Nielsen. L'ex centrocampista danese, all'Atalanta dal 1961 al 1964, ha conquistato la Coppa Italia nel 1963 , unico trofeo nella bacheca nerazzurra, . Nielsen, che ...

Lutto nel mondo dell'entertainment : è morto Stan Lee : La morte di Stan Lee, avvenuta nella giornata di lunedì dopo un ricovero al Cedars-Sinai domenica, ha lasciato nello sconforto milioni di fans in tutto il mondo. NonoStante le sue condizioni di salute fossero precarie da tempo, nessuno dei Veri Credenti True believers si aspettava veramente questa notizia, come se il creatore dei fumetti Marvel fosse immortale alla stregua dei personaggi che ha saputo creare con la sua fantasia e con la sua ...

Verena Erlacher - Lutto nel mondo del calcio femminile : addio alla centrocampista 19enne : Il calcio femminile italiano è in lutto per la morte della 19enne Verena Erlacher, centrocampista dell'Uterland Damen orginaria di Lagundo, vicino Merano. In carriera la Erlacher aveva giocato anche ...

Lutto nella società 'Dianese & Golfo Calcio 1923' : messaggio di cordoglio per la scomparsa della madre del calciatore Christian Sanango : Lutto in casa della società 'Dianese & Golfo Calcio 1923'. 'Il presidente Luca Spandre e tutto lo staff dirigenziale insieme al settore giovanile, dei ragazzi e della juniores si uniscono al dolore ...

Lutto nel mondo dello sci - morto in parapendio Gian Luca Barandun : E’ morto ieri mattina a Schluein (GR), in Surselva, Gian Luca Barandun, 24 anni, schiantandosi al suolo col proprio parapendio. Specialista delle discipline veloci e della combinata, il grigionese aveva debuttato in Coppa del mondo nel gennaio 2017 a Wengen. Barandun era partito da Ladir (GR) per un volo di addestramento, ma qualcosa è andato storto in fase di atterraggio e l’atleta ha impattato violentemente su un prato, morendo sul ...

Lutto nel mondo dello spettacolo : è morto Carlo Giuffrè : NAPOLI. Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto il grande attore Carlo Giuffrè. Apprezzato interprete di testi teatrali e anche brillante protagonista di diversi film, con il fratello Aldo, morto ...

Nel giorno dei funerali di Desirée a Roma proclamato il Lutto cittadino - il padre : “Morto anch’io con lei” : A Roma è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si celebrano i funerali di Desirée, la ragazza di Cisterna di Latina uccisa nella Capitale. «Roma vuole manifestare la vicinanza ai familiari di Desirée. Tutti i cittadini partecipano al loro profondo dolore» dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi....

Maltempo Calabria - frana nel Crotonese : “Tragedia immane - erano 4 persone perbene” - proclamato Lutto cittadino : Calabria sconvolta in seguito alla tragedia che si è consumata nella notte scorsa a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. Il sindaco di Crotone ha convocato una giunta straordinaria, per esprimere il cordoglio cittadino per la grave sciagura. Alla giunta hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Serafino Mauro ed i capigruppo consiliari che hanno inteso esprimere il proprio cordoglio per le vittime e anche in considerazione della ...

Lutto nel mondo dello sport - morto l’ex campionissimo italiano di pugilato : Lutto nel mondo dello sport italiano: è morto oggi a Pisa, l’ex campione di pugilato, Piero Del Papa. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Nel 1962 diventò campione italiano dei pesi mediomassimi, titolo che conservò fino al 1964 e nel 1966 conquistò anche il titolo europeo. Dopo la carriera sportiva recitò come spalla in due film insieme a Bud Spencer in “Lo chiamavano Bulldozer”, pellicola interamente girata tra Tirrenia e ...

Grande Lutto nel mondo dello sport : se ne va a 38 anni Sara Anzanello - campionessa del mondo nel 2002 - stroncata da una leucemia : Come dichiarò in un'intervista dei tempi rilasciata alla Gazzetta dello sport: 'Mi sono sempre considerata un'atleta. E oggi come allora se leggo parole tipo "poverina" mi sale il sangue alla testa. ...

Tennis in Lutto : è morto Todd Reid - campione junior a Wimbledon nel 2002 : TORINO - La Federazione australiana ha affidato ad un comunicato la notizia della scomparsa di Todd Reid , il 34enne che fu campione junior a Wimbledon nel 2002. Le cause del decesso sono ancora ...

Volley italiano in Lutto - Sara Anzanello muore a 38 anni : conquistò il Mondiale nel 2002 : Il Volley italiano [VIDEO] piange Sara Anzanello. La giocatrice, originaria di Ponte Piave Treviso, è scomparsa ad appena 38 anni dopo aver lottato come una leonessa prima contro il male che le aveva cambiato la vita nel 2013 e poi contro la leucemia. Con la nazionale era salita sul tetto del mondo nel 2002 e sabato scorso era davanti alla televisione per sostenere Paola Egonu e compagne in occasione della finalissima contro la Serbia. Sorrideva ...