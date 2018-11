Lucio Luca racconta la storia di Alessandro - giornalista con la schiena dritta : Palermo, 22 nov. (AdnKronos) - Alessandro ha 40 anni. E' un giornalista con la schiena dritta che lavora in un piccolo quotidiano di provincia in Calabria. Ha una moglie e una bimba che adora. Ogni giorno si deve scontrare con le mille difficoltà di un mestiere difficile, in una terra altrettanto di

Delitto Materazzo - la verità di Scintilla : 'Io e Lucio avevamo paura di Luca' : 'A causa dei momenti di rabbia di Luca, temevo per me e per Lucio' per questo 'ci chiudevamo a chiave nella camera da letto, prima di andare a letto'. Lo ha detto Maria Scintilla Amodio, campagna di ...