Luciano Ligabue racconta Federico Marchetti

(Di giovedì 22 novembre 2018) “Ti sento in tutte le canzoni” cantava per la prima voltanel lontano 2002 e nonostante parli d’amore, possiamo affermare che tale pensiero può facilmente estendersi al mondo del calcio, nel nostro caso, al mondo Lazio. Alzi la mano chi ricorda con rassegnazione e malinconia le punizioni di Sinisa e le pennellate di Veron. Ecco, beati voi, perché io ho vissuto l’era Vignaroli. Proprio comevede quello che dovrebbe essere l’amore della sua vita in tutte le canzoni che ascolta e in tutto ciò che vede, il laziale torna a vedere le gesta di ex calciatori nei titolari d’oggi. E io, scusatemi il gioco temporale, me ne sono accorto solo l’altro ieri, quando ho rivisto tra i pali.Nato a Bassano del Grappa nel lontano 7 febbraio 1983,inizia la sua carriera da professionista nell’Albinoleffe, ma nel suo destino c’è la Sardegna: a venticinque anni, ...