L' Italia nel mirino dell' Onu per la questione immigrazione

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 22 novembre. Nel torneo femminile Italia-Lettonia 2-1 al termine del secondo end : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Giornata clou di questa rassegna continentale a Tallinn (Estonia), visto che si svolgerà l’ultima sessione del round robin e poi le semifinali maschili, in cui l’Italia andrà a caccia di una storica finale. La squadra guidata da Joel Retornaz, che ieri ha ottenuto la qualificazione, aprirà la giornata odierna affrontando la Russia, partita ...

Il premier Conte apre alla Ue : «Nessuna ribellione - ma nell'interesse degli Italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla» : «Se si tratta di difendere gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla». Il premier Giuseppe Conte lo dice ai cronisti a margine del Forum sui rischi da disastri ambientali in corso a...

Arriva in Italia il Lenovo Miix 630 : nel tablet batte il cuore di uno smartphone : Il 2-in-1 detachable del colosso cinese Lenovo basato su Qualcomm Snapdragon promette 20 di autonomia upgrade e assicura l'update gratuito a Windows 10 Pro

Il premier Conte apre alla Ue : 'Nessuna ribellione - ma nell'interesse degli Italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla' : 'Se si tratta di difendere gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla'. Il premier Giuseppe Conte lo dice ai cronisti a margine del Forum sui rischi da disastri ambientali in corso a Roma, ...

Conte difende la manovra : “Nell’interesse degli Italiani non rinunciamo a nulla” : Il giorno dopo la bocciatura dell’Ue sulla manovra italiana, il premier Conte interviene per difendere la misura: «Se è nell’interesse degli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla» spiega a chi gli chiede a cosa il governo sarebbe pronto a rinunciare....

Maltempo - 478 trombe d'aria in Italia nel 2018 - +121% - : L'Italia si colloca - continua la Coldiretti - tra i dieci Paesi più colpiti al mondo per alluvioni, siccità, tempeste, ondate di calore e terremoti che negli ultimi venti anni hanno provocato ...

Molestie sessuali - scoppia un caso nella musica indie Italiana : A partire dal 20 novembre è scoppiato un caso abbastanza clamoroso nel mondo della musica indie italiana legato a gravi accuse di Molestie sessuali nei confronti di Emanuele Podestà, organizzatore di eventi musicali fra cui il festival Supernova di Genova e anche editore della casa editrice Habanero. Il tutto è partito da un post pubblico di Federico Fiumani, cantante leader della band Diaframma, che già il 16 novembre aveva scritto sul suo ...

«Serve una nuova Forza Italia». Aria di scissione nell'ala azzurra del centro destra : L'economia non è una scienza esatta e i riflessi che seguiranno la manovra saranno quelli che ci diranno se ha funzionato o no. Io credo che sia necessAria "più Italia in Europa". E credo che urlarlo ...

Curling - Europei 2018 : un’Italia già in semifinale viene sconfitta dalla Russia nell’ultima sfida della prima fase : L’Italia, già qualificata alle semifinali, è stata sconfitta nell’ultima partita della prima fase degli Europei maschili di Curling dalla Russia per 10-6. Come detto un ko indolore per Retornaz e compagni, che chiudono al terzo posto ed oggi pomeriggio (dalle ore 18.00) sfideranno la Scozia per un posto nella finalissima della manifestazione continentale. Contro la Russia gli azzurri cominciano malissimo e dopo tre end si trovano ...

Il destino dell'Italia è nelle mani dei mercati - non di Bruxelles : Mentre però la partita politica sembra giocare a favore della coalizione populista tra il Movimento 5 stelle , M5s, e la Lega che governa l'Italia, le prospettive economiche non sono altrettanto ...

Maltempo - 478 trombe d'aria in Italia nel 2018 - +121% - : Dall'inizio dell'anno ad oggi sono state 478 le trombe d'aria in Italia, più del doppio, +121%, di quelle registrate nello stesso periodo dell'anno scorso. Lo rivela un'analisi di Coldiretti su dati ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Italia anziana nelle discipline veloci - servono volti nuovi. Buzzi il più atteso - ultima chiamata per Casse : Esordio stagionale per la velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Questo fine settimana il Circo Bianco si è trasferito in Nord America e per la precisione in Canada a Lake Louise, dove sono in programma una discesa ed un superG. Grande attesa per la squadra azzurra, anche perchè su questa pista gli Italiani hanno spesso raccolto ottimi risultati e dunque vogliono ottenere il primo podio dell’anno. Sarà la solita Italia ...