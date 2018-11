L’Ispettore Coliandro – Il Ritorno 3 Seconda Puntata | Serial Killer

L’Ispettore Coliandro 7 - terza puntata : una morte improvvisa : Anticipazioni L’ispettore Coliandro 7: Iva Zanicchi guest star della terza puntata L’ispettore Coliandro 7 continua ad appassionare il pubblico di Raidue. La seconda puntata è stata seguita da 2.300.000 telespettatori pari al 10.1% di share. Cosa accadrà nella terza puntata de L’ispettore Coliandro 7 in onda mercoledì 28 novembre? La grande novità è la presenza di Iva Zanicchi che sarà la protagonista del terzo episodio. La ...

L’Ispettore Coliandro 7 - anticipazioni e guest star 28 novembre : Vai col liscio : L’Ispettore Coliandro 7 torna anche la prossima settimana, il 28 novembre, con la penultima puntata della stagione e due guest star d’eccezione. In Vai col liscio, questo il titolo dell’episodio, il pubblico non troverà solo l’irriverente e goffo ispettore ma anche Iva Zanicchi e Guè Pequeno. La prima vestirà i panni di Vagona mentre il secondo quello di Avio, tra i protagonisti del nuovo caso che terrà impegnato il ...

Replica L’Ispettore Coliandro 7 : dove rivedere la seconda puntata : L’ispettore Coliandro 7, dove rivedere la seconda puntata: canale e orario Il protagonista della serie televisiva di Rai Due continua ad essere amato anche dopo quindici anni dalla messa in onda della prima puntata. Dopo la messa in onda della seconda stagione di Rocco Schiavone, a prendere il posto del vicequestore romano il mercoledì sera è […] L'articolo Replica L’ispettore Coliandro 7: dove rivedere la seconda puntata ...

“L’Ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo Morelli. Trame e puntate. : Giampaolo Morelli torna nei panni de L’Ispettore Coliandro, con altri Quattro nuovi episodi in onda nel mercoledì sera di Raidue. Coinvolto in rocamboleschi gialli urbani, l’ispettore Coliandro finirà, anche in questa occasione, per cacciarsi nei guai affrontando il mondo del crimine come suo solito, per forza o più spesso per sbaglio. Accanto e intorno a […] L'articolo “L’ispettore Coliandro” – Quattro nuovi casi per Giampaolo ...

L’Ispettore Coliandro 7 : anticipazioni terza puntata di mercoledì 28 novembre 2018 : L'Ispettore Coliandro 7 - Giampaolo Morelli L’ispettore Coliandro è un personaggio che Carlo Lucarelli ha creato nel 1991, presentandolo dapprima in un racconto e rendendolo poi protagonista di alcuni suoi romanzi e raccolte. Lo scrittore è anche ideatore della fiction, prodotta da Tommaso Dazzi per Velafilm, ed autore di soggetti e sceneggiature delle quattro puntate, che ha condiviso con Giampiero Rigosi. A seguire tutte le ...

Anticipazioni L’Ispettore Coliandro 7 : una serata danzante per l’ispettore : L’ispettore Coliandro 7: cosa succederà nella terza puntata? L’ispettore Coliandro non riesce a smettere di mettersi nei guai. Anche in questa settima stagione ad interpretare il protagonista c’è l’attore Giampaolo Morelli. La novità di questa stagione è la presenza di guest star all’interno di ogni puntata. Se nel secondo appuntamento è stato il turno di […] L'articolo Anticipazioni L’ispettore ...

Nella seconda puntata de L’Ispettore Coliandro del 21 novembre il ritorno di Giacomino : trama e anteprima : Col titolo di Serial Killer, va in onda la seconda puntata de L'Ispettore Coliandro su Rai2 il 21 novembre, con una nuova avventura al alto tasso di adrenalina per l'impavido ma imbranato protagonista. Il primo episodio della nuova stagione, la seconda denominata "L'Ispettore Coliandro - Il ritorno" ma la settima della lunga saga poliziesca tutta italiana nata dalla penna del celebre giallista Carlo Lucarelli, ha appassionato quasi 2 milioni ...

L’Ispettore Coliandro 7 - Giacomino presunto serial killer : anticipazioni seconda puntata 21 novembre : Secondo appuntamento per la settima stagione de L’ispettore Coliandro, che ancora una volta torna ad allietare il pubblico con le sue incredibili disavventure. Pubblico che, dodici anni dopo la prima messa in onda (datata 2006, l’anno degli ultimi Mondiali vinti. Coincidenze? C’è che non ci crede…), lo ama sempre di più, in una maniera quasi folle che a volte spaventa persino chi di Coliandro è il volto da quasi quindici ...

L’Ispettore Coliandro – Il Ritorno 3. Seconda Puntata : Serial Killer : L’Ispettore Coliandro trama prima Puntata: Coliandro sta per concludere un incontro galante quando improvvisamente compare Giacomino in manette. L’Ispettore crede all’innocenza del ragazzo accusato di aver compiuto brutali omicidi! Durante una serata in balera con la collega Paffoni, muore la cantante del gruppo liscio e Coliandro inizia ad indagare! Dopo l’esordio con la prima Puntata torna L’Ispettore Coliandro il Ritorno 3 con il suo secondo ...

Replica L’Ispettore Coliandro 7 : dove rivedere la prima puntata : L’ispettore Coliandro 7, dove rivedere la terza puntata: canale e orario L’ispettore più pasticcione d’Italia è tornato su Rai Due. A fare da cornice alla serie televisiva c’è ancora una volta la meravigliosa Bologna. A vestire i panni dell’ispettore Coliandro sempre lui, l’insostituibile Giampaolo Morelli. Continua il successo della serie televisiva che narra le vicende al […] L'articolo Replica ...

L’Ispettore Coliandro 7 - scontro con la Yakuza : anticipazioni prima puntata 14 novembre : Torna ancora una volta L’ispettore Coliandro, torna con la sua settima stagione dodici anni dopo la prima messa in onda (datata 2006, l’anno dei Mondiali vinti. Coincidenze? C’è che non ci crede…). Nei panni del maldestro poliziotto di stanza a Bologna ancora una volta il carismatico Giampaolo Morelli che, per l’occasione, in questa stagione non si farà mancare di litigare con Iva Zanicchi, battibeccare con ...

L’Ispettore Coliandro 7 - anticipazioni : Gue Pequeno e Iva Zanicchi guest star : Mercoledì 14 novembre, in prima serata su Rai2 a partire dalle 21.20, torna ancora una volta L’ispettore Coliandro, giunto ormai alla sua settima stagione (la prima risale al 2006). Nella nuova stagione, composta da quattro nuovi episodi, ci sarà ampio spazio anche per delle guest star d’eccezione: appariranno nelle nuove puntata anche Francesco Pannofino, Guè Pequeno, Iva Zanicchi e Gianmarco Tognazzi. Nei panni del maldestro ...

