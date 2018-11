L’Inter celebra il giorno del Ringraziamento con Brooks Brothers GALLERY

I nuovi sci Pirelli celebrano i 110 anni del L’Inter : Una serie limitata e numerata di 110 esemplari, per festeggiare i 110 anni della squadra. La storia della fortunatissima collaborazione tra Pirelli e l’FC Internazionale Milano, incominciata nell’ormai lontano 1995, si arricchisce oggi di un ulteriore tassello che unisce sport, storia e design, con la presentazione dei nuovi Sci Pirelli for Inter. Un modello ideato dal laboratorio di progetti di design Pirelli e realizzato e ...

L’Inter celebra la storia : in vendita le maglie della stagione 1990-91 : Essere concentrati su un presente che possa portare a ottenere nuove vittorie è certamente importante, ma questo non deve impedire di celebrare al meglio il passato, per di più se questo è stato ricco di soddisfazioni. Nasce proprio con questo intento “l’operazione nostalgia” avviata sullo store ufficiale dell’Inter dove è possibile trovare in vendita due […] L'articolo L’Inter celebra la storia: in vendita le ...