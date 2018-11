Libero condannato per titolo sessista su Virginia Raggi ' Patata bollente'

Stragi naziste - le Iene rintracciano un ex sergente : condannato all’ergastolo - vive Libero in Germania. Come lui altri 5 : condannato all’ergastolo in Italia ma libero fuori, a causa del rifiuto della Germania di dare esecuzione alle condanne inflitte ai gerarchi nazisti per crimini di guerra emesse nel nostro Paese. La trasmissione Le Iene ha rintracciato Johann Riss, sergente dell’esercito tedesco condannato per l’eccidio di 174 persone a Padule di Fucecchio, in Toscana, il 23 agosto 1944. Ha 98 anni, vive in Baviera ed è affetto da una grave ...