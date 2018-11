L' Europa è più preoccupata per l' Italia che per la Brexit Ecco perché

Clima : il 2018 si classifica come l’anno più caldo di sempre in Europa : Nonostante le violente manifestazioni temporalesche che a macchia di leopardo hanno colpito durante l’anno, il 2018 si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,84 gradi alla media storica (1910-2000). È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti relativa ai primi dieci mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre dai quali si ...

Video Giorgio Napolitano : L’Italia? Non esiste più - c’è solo la sovranità dell’Europa : Giorgio Napolitano: L’Italia? Non esiste più, c’è solo la sovranità dell’Europa Ospite da Fabio Fazio , Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica Italiana rispose ad una serie di domande sulla situazione politica italiana e sulla trattativa stato-mafia. Ampio spazio fu dedicato alla questione europea, così tanto dibattuta. Tra chi si schiera a favore dell’Europa e chi invece pensa che la cosa migliore per gli italiani sia uscire ...

I servizi che consumano più traffico web nel mondo : Netflix domina - ma non in Europa : Quasi il 14% del traffico web viene generato da Netflix , se si considerano i dati rilasciati con l'ultimo studio di Sandvine. In terza posizione YouTube, preceduto dal traffico generato sul ...

Tajani a Grinzane : "Serve un'Europa più attenta ai bisogni delle sue piccole imprese" : "L'Europa non deve essere una semplice fiera delle opportunità da cui attingere risorse. L'Europa è molto di più: è coesione sociale, è condivisione di diritti e doveri, è strategia comune. E in ...

Quando il bomber la vince da solo : i sei cannonieri più indispensabili d'Europa : Palla al bomber e poi corriamo ad abbracciarlo. Uno "schema" collaudato in qualunque categoria, un concetto che può essere messo in pratica anche ai massimi livelli del calcio europeo. È quanto emerge ...

Biglietti aerei - l’Europa chiede più chiarezza sui servizi inclusi : Mentre perdura la bufera sul mancato rispetto delle direttive Agcom da parte delle compagnie Ryanair e Wizz Air in merito alla nuova politica sui bagagli, ieri le autorità per l’Aviazione civile di Italia, Francia, Germania e Spagna hanno chiesto alla Commissione Europea maggiore chiarezza sui servizi da includere nel costo del biglietto. L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), insieme alle colleghe europee, ha presentato una richiesta ...

Dal prossimo anno sarà più conveniente telefonare in Europa - grazie alla nuova tariffa ridotta : Il Parlamento Europeo ha approvato un nuovo pacchetto di norme sulle telecomunicazioni in Europa, con nuovi limiti per i costi delle telefonate. L'articolo Dal prossimo anno sarà più conveniente telefonare in Europa, grazie alla nuova tariffa ridotta proviene da TuttoAndroid.

Case di Luce - il condominio fatto di canapa più grande d’Europa è a Bisceglie : A Bisceglie è stato creato il complesso abitativo in canapa e calce più grande d'Europa: 42 appartamenti progettati dallo studio Pedone Working per edifici dalle alte performance e dai bassi consumi energetici.Continua a leggere

È in Italia l'hotel più green d'Europa : ... che dieci anni fa risultava come un'eccezione nel panorama dell'hotellerie di lusso, oggi è motivo distintivo di eccellenza in tutto il mondo. Ci auguriamo che questo modo di fare impresa continui ...

Italiani - tra i più (tar)tassati d'Europa : 600 euro in più della media : Secondo l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, in confronto alla media registrata nel 2017 tra i principali Paesi europei...

Tasse - Cgia : 'Paghiamo 600 euro in più rispetto all'Europa'. Calabria ultima per efficienza Pa : Se nel 2017 avessimo avuto la stessa pressione fiscale della media Ue, ogni italiano, neonati e ultracentenari compresi, avrebbe risparmiato 598 euro. Lo rileva la Cgia che ha messo a confronto la ...

Economia - il futuro è sempre più circolare : Italia in pole position in Europa : Tag: ecomondo Economia circolare green rifiuti Contenuti sponsorizzati Per approfondire Ambiente, Giornata Mondiale e Ecomondo mettono l'accento sulla lotta alla plastica Ecomondo e Key Energy: oltre ...

Spal - Semplici : 'Ecco perché siamo i più cattivi d'Europa. Su Bonifazi - Schiattarella e Milinkovic...' : Oggi la Gazzetta dello Sport evidenziava che la Spal è una delle squadre più 'cattive' d'Europa per numero di cartellini. Lo consideri un segnale positivo o negativo? 'In passato non sempre abbiamo ...

Salvini : siamo paese più scortato in Europa - non guarderò cognomi scorte : Roma – “Non mi permettero’ di guardare nomi e cognomi delle scorte. Ho solo chiesto di ragionare sull’ipotesi di rivedere alcune di queste 600 tutele. siamo il paese europeo piu’ scortato, che spende piu’ soldi, investe piu’ uomini. Sono il primo, seppur evidentemente a rischio, a essere disponibile a dare un segnale di apertura. Ci sara’ sicuramente magari qualcuno che meritera’ piu’ ...