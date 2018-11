L' Europa chiamò Ma serve più educazione finanziaria

L'Europa boccia la manovra italiana. Conte a Bloomberg : "Non giochiamo d'azzardo - l'impianto non cambia" : L'attesa bocciatura delL'Europa è arrivata. Il percorso italiano devia significativamente dalle regole comunitarie e quindi la bozza di legge di bilancio non può essere accettata. "Chiediamo di sottomettere di nuovo il documento programmatico di bilancio. È la prima volta che lo facciamo. È una mossa senza precedenti", ha detto una fonte comunitaria. Il nuovo documento dovrà essere inviato entro tre settimane a ...

Aria di tempesta sull’Italia : dall’Europa lettera di richiamo sui conti pubblici : Italia avvisata. Il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici consegna oggi al ministro Giovanni Tria la lettera di richiamo della

Richiamo di Mattarella : 'La Carta chiede equilibrio dei conti'. Salvini : 'Dell'Europa me ne frego' : Il tutto con il ministro dell'Economia Tria di fatto fuori gioco seppur, confermano tutte le fonti, intenzionato a non mollare in questa fase conflittuale. Come è consuetudine Mattarella si è preso ...

Richiamo di Mattarella : «La Carta chiede equilibrio dei conti». Salvini : «Dell'Europa me ne frego» : Sarà un autunno caldo: dal Quirinale è partito il primo «warning» al governo giallo-verde. Sicuramente non l'ultimo. Un Richiamo durissimo nei contenuti, puntellato...

Europa - Savona : “Apriamo discussione o 2019 sarà un anno drammatico. Rischiamo Ue debole” : “Il 2019 può essere un anno drammatico per l’Europa perché abbiamo le elezioni dal risultato incerto, poi la nomina della nuova commissione, poi quella del nuovo presidente della Bce. Nel 2019 possiamo ritrovarci un’Europa migliore, più forte, più equa, oppure un’Europa peggiore, meno forte e meno equa”. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, illustrando davanti alle commissioni sulle politiche europee di Camera ...