L’Equipe : maledizione Psg - possibile forfait di Neymar per il Liverpool. Come lo scorso anno? : Il Real prima dei Reds Forse è un modo per esercitare scaramanzia, chissà: L’Equipe scrive della maledizione del Psg, di Come il club francese abbia dovuto fare a meno di Neymar per il match decisivo di Champions League. È già successo, lo scorso anno. Potrebbe succedere ancora, in vista dell’impegno contro il Liverpool della prossima settimana. Come abbiamo scritto ieri, la star brasiliana sembra avere poche possibilità di essere in ...