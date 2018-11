vanityfair

: Lenovo Miix 630, il nuovo PC che pensa come uno smartphone - lenovoitalia : Lenovo Miix 630, il nuovo PC che pensa come uno smartphone - seimaggio : Lenovo Miix 630, il nuovo PC che pensa come uno smartphone - pcexpander : Lenovo Miix 630, il 2 in 1 con Windows 10 S e Snapdragon 835 in Italia a 999 euro #pcexpander #cybernews -

(Di giovedì 22 novembre 2018)630630630630630630630630630630630Quante volte vi è capitato di voler usare il portatile fuori casa e non riuscire a connettervi? A salvare la situazione il mitico hotspot delloche però non sempre consente una linea stabile o la possibilità di scaricare dati in velocità.parte da qui per presentarci in anteprima630, il PC che ragiona e si connetteunorivoluzionando il nostro approccio al portatile. LEGGI ANCHEGoogle, sui Pixel 3 cala la Funzione notteAlways-on Con una connessione 4G LTE integrata che arriva fino a 1 Gb/s ildetachable ci consente di slegarci anche dal wi-fi e ci permette di essere sempre online. Ma non solo. Con 7,4 mm e 780 g è semplice da trasportare e da sostenere una volta sganciato ...