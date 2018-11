Leggenda svizzera | a cena al Kronenhalle di Zurigo

vanityfair

(Di giovedì 22 novembre 2018)è una placida cittadina, conta circa quattrocentomila abitanti, ma durante il giorno dalle zone circostanti si riversano altrettante persone per lavorare soprattutto nel business della finanza. Di lingua tedesca e adagiata sul bel lago la città freme, sotto la superficie pacata, del lavorio incessante del capitale finanziario, con le sue perversioni diurne (soldi e potere) e notturne (le vie oscure del dominio attraverso i piaceri). E di piaceri borghesi si ammanta, con le belle case, i decori in vendita in stupende e lussuose boutique, gli alberghi celebri. Nel 1924, quando il vecchio Hotelfu spostato per far spazio al nuovo piano regolatore del lungolago, e quello che un tempo era un luogo di successo e di accesso alla bella società zurighese divenne presto un posto ridondante e negletto, la coppia di ristoratori Gottlieb e Hulda Zumsteg decise di ...