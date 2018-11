Legge anticorruzione | opposizione attacca M5S | «Volete schedare iscritti ai partiti»

Il cammino della Legge anticorruzione prosegue accidentato : Iter travagliato e con continui momenti di tensione per il ddl anticorruzione . Prima Forza Italia abbandona i lavori delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera per protesta ...

Il cammino della Legge anticorruzione prosegue accidentato : Iter travagliato e con continui momenti di tensione per il ddl anticorruzione. Prima Forza Italia abbandona i lavori delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera per protesta contro la decisione dei due presidenti pentastellati di dichiarare inammissibili tutti gli emendamenti azzurri alla riforma della prescrizione. Poi sono le fibrillazioni interne ai due alleati di governo a stoppare l'iter del provvedimento: al ...

Ddl Anticorruzione - ok a prescrizione in vigore dal 2020. Peculato - Pd attacca : 'Legge ad personam per Molinari e Rixi' : Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato l'emendamento riformulato sulla prescrizione che ne determina l'entrata in vigore dal primo gennaio 2020 . Sull'...