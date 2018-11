Lega e 5 Stelle provano ad ammorbidire l' emendamento pro Tim | ma scoppia il caso dei

La Lega stacca i 5 Stelle. E ora Forza Italia cresce : La Lega marca il distacco dai Cinque Stelle nei sondaggi. Il Carroccio secondo un'analisi di YouTrend per Agi adesso si avvicina nuovamente al 31 per cento attestandosi al 30,8 per cento. Continua il ...

[Il retroscena] L'autogol del governo e la caccia ai colpevoli tra Lega e Cinque Stelle. Tra sospetti e minacce : I 5 Stelle puntano il dito contro gli alleati che continuano a suggerire di "modificare la manovra" perché i settori dell'industria e del commercio sono in rivolta per i dati negativi dell'economia e ...

La nuova tregua tra Lega e Movimento 5 stelle : Luigi Di Maio e Matteo Salvini siglano una tregua sul disegno di legge anticorruzione. Niente fiducia, anche per impraticabilità tecnica e di tempi: all'incidente di martedì, con l'approvazione a scrutinio segreto di un emendamento sul peculato che modifica il testo, si rimedierà al Senato. Il che, però, vuol dire che sarà necessaria una terza lettura, con un inevitabile ...

Sondaggi - 5 Stelle di nuovo in calo. Vola la Lega : Il Carroccio inverte il trend negativo e torna a crescere, mentre il M5s perde l'1,8% rispetto a due settimane fa. Male...

La competition tra Lega e 5 Stelle piomba anche sul futuro di Tim : L'analisi del dossier Tim da parte di Matteo Salvini è durato un giorno. "Sto studiando perché non mi piacciono gli onniscenti", aveva affermato ieri, a quattro giorni dall'entrata a gamba tesa dei 5 Stelle che con un emendamento al decreto fiscale hanno disegnato la strada per lo scorporo della rete e la successiva creazione di una società unica con Open Fiber. Poco più di ventiquattro ore e il Carroccio mette nero ...

Sondaggi - la Lega stacca il M5s : più 6 per cento. Sorpresa : in Lombardia il no alle infrastrutture penalizza anche i 5 Stelle : La base elettorale del governo è ancora poco sotto il 60 per cento, ma all’interno di questa fetta di elettorato si allarga la forbice tra chi oggi voterebbe Lega e chi M5s. E’ l’elemento principale dell’ultimo Sondaggio di Swg per il TgLa7. La rilevazione dà conto, in particolare, di una settimana nera per i CinqueStelle che registrano una flessione dell’1 per cento rispetto all’inizio del mese e si abbassano ...

Sempre mercoledì la Commissione Ue darà il suo parere sull'impianto della Manovra, nuovo capitolo di una guerra politica. Ed economica. 18 novembre 2018

Lega-5 Stelle - dieci punti di scontro : La questione degli inceneritori è solo l'ultimo dei temi che dividono Lega e 5 Stelle . I due alleati di governo hanno visioni molto diverse su come risolvere l'emergenza rifiuti in Campania. Il ...

Mezzogiorno - così la Lega dimezza le distanze dai cinquestelle : Se si votasse domani la Lega, stando a un sondaggio di Swg, nel Mezzogiorno raccoglierebbe il 20 per cento dei voti. Alle scorse elezioni aveva l'8,4%. Secondo il politologo Roberto D'Alimonte, per ...

La 'Sugar Tax' arriva anche in Italia - è la proposta di 5 Stelle e Lega : arriva anche in Italia la "sugar tax" ed è già battaglia per definire la destinazione delle risorse che ne deriveranno. I principali ministeri iniziano iniziano a contendersi i proventi delle nuove tasse che saranno applicate in primis alle bevande zuccherate. Dopo che numerosi Paesi europei hanno deciso di seguire il Regno Unito nella lotta contro l'obesità e il diabete, oggi il Governo Italiano ha chiuso le presentazioni dei parlamentari per ...

Bankitalia preoccupata per la controriforma delle Bcc di Lega e 5 Stelle : Il termometro nei corridoi della Banca d'Italia indica una temperatura elevata. Preoccupazione, e forte, perché il disegno di Lega e 5 Stelle sulle Bcc - che punta a scardinare la riforma approvata nel 2016 dal governo Renzi - è ritenuto foriero di fattori di instabilità per i piccoli e perciò fragili istituti di credito cooperativo. "Così rischiamo di essere impallinati", è il ragionamento che circola ...

Tassa sulla Coca-Cola - nella manovra spunta un emendato votato da Lega e Movimento 5 Stelle : L'emendamento che non ti aspetti. In commissione finanze è stata approvato un emendamento che prevede di Tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del...

Sondaggi - per Swg la Lega cresce mentre i 5 stelle calano ancora. Consenso per il governo al 59 - 1% : La Lega sale e il M5s scende nelle intenzioni di voto. Se solo ieri l’istituto Ixè segnalava che il Carroccio “è uscito dal trend di crescita” e scende sotto il 30%, oggi il Sondaggio Swg dà un quadro diverso e segnala un +1,3 per cento di consensi (dal 30,4 al 31,7 per cento) nell’ultima settimana per Matteo Salvini e i suoi. Concordi entrambe le rilevazioni invece nel notare un calo del Movimento 5 stelle: secondo Swg i ...

Tasse : nuova stangata in arrivo dal governo Lega e Cinque Stelle per chi viaggia : Arriva una nuova stangata per chi viaggia. Di fatto l'Anci in audizione al Senato sul dl Fiscale ha messo sul campo le proposte per dare ossigeno alle casse dei Comuni.Si in cima alle richieste c'è un nuovo tributo da applicare nelle città metropolitane di circa 1-2 euro sui biglietti dei passeggeri che partono dagli aeroporti e dai porti. Inoltre i Comuni hanno chiesto un aumento dei tariffari per le imposte sulla pubblicità e l'unificazione di ...