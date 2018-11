Le tre sfide della Banca d' Italia per il futuro

F1 - Fernando Alonso : “Lascio perchè ci sono altre sfide più grandi. Potevo firmare per un team competitivo” : Il GP di Abu Dhabi non chiuderà solo il Mondiale 2018, ma sarà probabilmente anche l’ultimo di Fernando Alonso in Formula 1. Il pilota spagnolo si è raccontato a Marca e ha parlato dei motivi per cui ha preso questa decisione: “Lascio la Formula 1 perché ci sono altre sfide più grandi di quelle che vedo qui. Non è perché non sto vincendo, avrei comunque potuto firmare per un team competitivo per il prossimo anno; forse non per i ...

Tim - le tre sfide dello scacchista : Nell'agenda del nuovo ad scorporo della rete, integrazione col mondo dei contenuti e battaglia commerciale con Iliad Analisi Da buon giocatore di scacchi - a Torino ricordano ancora le sue lunghe e ...

Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco le sfide di novembre! Altre 3 carte disponibili con gli obiettivi settimanali! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambia giocatori di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai però scegliere in che […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco le sfide di novembre! Altre 3 carte disponibili con gli ...

Tennis - a Basilea la finale sarà Federer-Copil - mentre a Vienna si sfideranno Nishikori ed Anderson : Si sono disputate oggi le semifinali dei due tornei ATP 500 della settimana. Tre dei quattro Tennisti più attesi, e favoriti dal seeding hanno superato l’ostacolo e domani disputeranno la finale, mentre saluta la compagnia il tedesco Alexander Zverev. Andiamo a scoprire i risultati odierni. A Basilea l’atto conclusivo sarà tra il padrone di casa, l’elvetico Roger Federer, ed il romeno Marius Copil. Il primo, dopo un difficile ...

Volley Superlega 2018-2019 terza giornata. Perugia per vendicare la Supercoppa con trento. Verona-Civitanova e Ravenna-Modena : che sfide! : Il primo big match della Superlega arriva alla terza giornata ed è il remake della sfida che ha aperto la stagione dei club, tre settimane fa, con una semifinale di Supercoppa dall’esito sorprendente perchè fu Trento ad espugnare il PalaEvangelisti spegnendo il sogno di Perugia di ripetere l’en plein tricolore dello scorso anno. La Sir Safety, dopo la debacle casalinga in Supercoppa, si è rimessa in carreggiata con due successi in ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : pareggio allo Stirpe - via alle altre sfide! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite della 9^ giornata in programma oggi, 21 ottobre 2018. Spicca il derby Inter Milan(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 14:15:00 GMT)

Pallanuoto - qualificazioni Champions League 2018-2019 : Sport Management-Dynamo Lviv 22-8. Mastini a punteggio pieno dopo tre sfide : Prosegue di gran carriera la rincorsa della BPM Sport Management alla fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: a Bravos, in Romania, fino a domenica si disputa il Girone A del primo turno delle qualificazioni ed oggi i Mastini hanno battuto per 22-8 gli ucraini della Dynamo Lviv nel terzo match del raggruppamento. Partita equilibrata soltanto nel primo quarto, poi gli italiani hanno dilagato già nel secondo periodo. Si è partiti ...