Le partite della Serie A | la tredicesima giornata

Juventus – Allegri fiero della sua squadra - ma predica prudenza : “da qui alla fine dell’anno ci aspettano partite difficili” : Massimiliano Allegri traccia un primo bilancio dei risultati ottenuti dalla Juventus in questo inizio di stagione “Stiamo bene, siamo in testa al campionato – ha detto Massimiliano Allegri in un’intervista a Juventus tv dove ha parlato dell’inizio della stagione della sua squadra – ma queste 9 partite che ci attendono da qui alla fine dell’anno saranno contro squadre difficili da ...

La Juventus non si ferma più : 34 punti in 12 partite - è record nella storia della Serie A : Alla Juventus battere record non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Con la vittoria esterna per due reti a zero nel sempre ostico San Siro, infatti, i bianconeri hanno ottenuto il loro trentaquattresimo punto in dodici partite disputate: mai nessuno nella storia della Serie A aveva realizzato una simile partenza sprint. Un successo, arrivato grazie alle reti di Mandzukic nel primo tempo e del solito Cristiano Ronaldo nella ripresa, che ...

Serie A - le partite della 12ª giornata : Ieri c'è stato il pareggio tra Frosinone e Fiorentina, oggi si giocano altri tre anticipi, fra cui Genoa-Napoli

Serie A - le partite della 12ª giornata : Ieri c'è stato il pareggio tra Frosinone e Fiorentina, oggi si giocano altri tre anticipi, fra cui Genoa-Milan

I convocati della Nazionale di calcio per le partite contro Portogallo e Stati Uniti : Sono Stati annunciati i convocati della Nazionale di calcio per le partite contro Portogallo e Stati Uniti: la prima è valida per la Nations League, il torneo europeo che sostituirà quasi interamente le amichevoli, e la seconda è un’amichevole. Tra

Calendario Serie A - le partite e gli orari della dodicesima giornata 2018-2019 : Genoa-Napoli , sabato 10 novembre, ore 20.30, Atalanta-Inter , domenica 11 novembre, ore 12.30, Chievo-Bologna , domenica 11 novembre, ore 15.00, - Sky Sport 253 , satellite e fibra, e Sky Sport 384 ,...

[L'analisi] Ecco chi sono le partite Iva privilegiate che godranno della flat tax : Nelle promesse elettorali della Lega la flat tax si sarebbe dovuta applicare a tutti gli italiani. La mancanza di risorse ha però costretto il governo del Cambiamento ad archiviare il progetto e a ...

Champions League : partite - numeri e curiosità della quarta giornata : Benfica-Ajax , girone E, : mercoledì 7 novembre ore 21:00 - Sky Sport 256 L'Ajax per prolungare l'imbattibilità che dura da 5 partite contro i portoghesi, il Benfica per sfatare il tabù del gol che ...

Basket - Champions 2019 : le partite della settimana di Virtus Bologna - Venezia e Avellino. Calendario - orari - programma e come vederle in tv : Tra domani, martedì 6 novembre, e mercoledì 7 novembre le formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2019 torneranno sul parquet per la 5a giornata della fase a gironi. La prima a scendere in campo sarà Venezia che volerà in Germania per affrontare i tedeschi del Telekom Baskets Bonn alle 20.00 di domani. Mercoledì toccherà alla Virtus Bologna, impegnata nella trasferta turca contro il Besiktas Sompo Japan alle 18.00, e ad ...

Federer-Djokovic Highlights - il VIDEO della semifinale di Parigi-Bercy : scambi pazzeschi - una delle migliori partite dell’anno : Novak Djokovic ha sconfitto Roger Federer col punteggio di 7-6(6) 5-7 7-6(3) nella semifinale del Masters 1000 di Parigi Bercy 2018. Il match è stato tra i migliori dell’anno, con diverse perle offerte dai due giocatori, che hanno riassunto in tre ore il motivo per cui sono stati, e sono tuttora, tra i più acclamati della storia di questo sport. Di seguito alcune delle Highlights di questo incontro, che ha portato Djokovic a qualificarsi ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : tutte le partite della Pro Recco in diretta tv su Sky Sport : Grande novità per la Pallanuoto italiana: la Pro Recco, squadra pluriscudettata e tra le più forti a livello internazionale, vedrà trasmesse tutte le proprie partite della Champions League 2018-2019 in diretta TV su Sky Sport, dalla Regular Season alla Final 8 in programma ad Hannover. Di pochi minuti fa l’annuncio: per la stagione regolare, saranno in tutto 13 i match in onda, di cui 11 in esclusiva, con Sky che sarà “Media Partner” della ...

Pallanuoto - su Sky Sport tutte le partite della Pro Recco nella LEN Champions League 2018-2019 : Su Sky Sport anche le due sfide con l'altra italiana impegnata in LEN Champions League, l'AN Brescia . Proprio la partita contro i bresciani, sarà la prima a essere trasmessa su Sky Sport Arena , ...

Pallanuoto Champions League - solo su Sky tutte le partite della PRO RECCO : La grande Pallanuoto torna su Sky Sport, con le partite della Pro RECCO nella LEN Champions League 2018/19, la più importante competizione maschile per club a livello europeo, che ha visto la squadra ligure arrivare seconda nella passata edizione, superata solo dai greci dell’Olympiakos, vittoriosi nella finale di Genova del 9 giugno scorso. Sky Sport trasmetterà tutte le partite di Champions League dei biancocelesti, dalla ...

Le partite della decima giornata di Serie A : Ieri la Juventus ha vinto in rimonta ad Empoli, stasera si giocano Milan-Sampdoria e Napoli-Roma The post Le partite della decima giornata di Serie A appeared first on Il Post.