Le imprese non vivono in una bolla. F.to Rossi (Banca d’Italia) : Roma. Cercando oltre confine le cause che influenzano negativamente la nostra economia, il governo rischia di perdere di vista cosa può fare per sbloccare il potenziale inespresso delle imprese italiane. Il sistema imprenditoriale non vive infatti in una bolla e si lascia direttamente condizionare d

Lavoro - Manconi : se non si punta su imprese - Paese in un vicolo cieco : Roma, 21 nov., askanews, - 'I dati resi noti dall'Istat confermano tutte le peggiori preoccupazioni che ci hanno accompagnato nei primi mesi di vita del nuovo governo. puntare in maniera così marcata ...

Maltempo : mezzo milione da Cciaa Udine-Pordenone per le imprese : Oltre mezzo milione di euro, sotto forma di bando, e’ stato messo a disposizione dalla giunta della Camera di Commercio di Udine-Pordenone per sostenere le Pmi delle ex province di Pordenone e Udine colpite dagli eventi meteorologici di fine ottobre. A questa prima tranche di finanziamento, erogata per favorire condizioni di continuita’ e ripresa delle attivita’ economiche danneggiate, ne fara’ seguito una seconda, di 1 ...

Energia - l'Antitrust sanziona tre imprese per "servizi non richiesti" : l'Antitrust si muove a tutela dei consumatori , sanzionando tre società operanti nel settore dell' Energia elettrica per l'ipotesi di "servizi non richiesti" , avendo queste concluso contratti "a ...

L’Italia non è un Paese per giovani? In 7 anni sparito un quinto delle imprese under 35 : Nonostante le tante misure in campo, decine anche a livello regionale, sono sempre meno i giovani imprenditori in attività: le aziende under 35 registrate sono, infatti, crollate del 19% negli ultimi sette anni. Lo stupore è ancor maggiore se si pensa al pacchetto di misure a favore dell’imprenditoria giovanile adottate negli ultimi anni. Ma non tutte hanno avuto successo...

Confindustria-Bdi : «La Ue non è perfetta ma è cruciale per cittadini e imprese» : «Le sfide non sono tra Paesi d'Europa, ma tra Europa e mondo esterno», ha detto Boccia. «Vorremmo recuperare quello spirito che in Europa avevamo nel dopoguerra e tornare a quell'idea di comunità. La ...

Aumenta fiducia consumatori - non imprese : 16.00 Il bollettino mensile Istat sull'andamento dell'economia italiana registra a ottobre un aumento della fiducia dei consumatori e una minore fiducia sulla economia da parte delle imprese. La flessione della fiducia delle imprese riguarda tutti i settori economici, con un miglioramento solo per le imprese delle costruzioni. Nel settore manifatturiero il ...

Aumenta fiducia consumatori - non imprese : 16.00 Il bollettino mensile Istat sull'andamento dell'economia italiana registra a ottobre un aumento della fiducia dei consumatori e una minore fiducia sulla economia da parte delle imprese. La flessione della fiducia delle imprese riguarda tutti i settori economici, con un miglioramento solo per le imprese delle costruzioni. Nel settore manifatturiero il clima di fiducia diminuisce, condizionato dal peggioramento dei giudizi sugli ordini e ...

Napoli ed Inter super e non chiamatele imprese : le squadre italiane si confermano in grande spolvero ed al livello delle big europee - adesso la qualificazione è vicina grazie ad organizzazione - qualità e talento : E’ andata in scena una giornata clamorosa valida per la 4^ giornata di Champions League, due le squadre italiane in campo e che si sono avvicinate tantissimo alla qualificazione: Inter e Napoli. Partiamo dalla squadra di Carlo Ancelotti, gli azzurri hanno disputato una partita a tratti commovente contro una squadra che poteva sembrare superiore dal punto di vista tecnico ma che non l’ha dimostrato. Qualche giocata spettacolo ma ...

Napoli ed Inter - non chiamatele imprese : le squadre italiane si confermano in grande spolvero ed al livello delle big europee - adesso la qualificazione è vicina grazie ad organizzazione - qualità e talento : E’ andata in scena una giornata clamorosa valida per la 4^ giornata di Champions League, due le squadre italiane in campo e che si sono avvicinate tantissima alla qualificazione: Inter e Napoli. Partiamo dalla squadra di Carlo Ancelotti, gli azzurri hanno disputato una partita a tratti commovente contro una squadra che poteva sembrava superiore dal punto di vista tecnico ma che non l’ha dimostrato. Qualche giocata spettacolo ma ...

Reddito di cittadinanza - Siri - Lega - : vada alle imprese non alle persone : 'Ho proposto che la dotazione , del Reddito di cittadinanza ndr, anziché andare direttamente ai vari beneficiari vada a imprese e aziende che si facciano carico di formarle'. È quanto ha affermato in ...

Bonus eccellenze - i migliori non ne hanno bisogno : è solo un sussidio alle imprese : A qualcuno deve essere sembrata una buona idea: premiare i meritevoli, incentivare lo studio, dare valore al talento. E così nel disegno di legge di Bilancio nasce il “Bonus eccellenze”: uno sconto di 8mila euro per l’impresa che assume laureati in corso con 110 e lode con meno di 30 anni e dottori di ricerca entro i 34 anni. Sulla base dei numeri disponibili, i potenziali aventi diritto sono 60mila e le risorse basteranno per 6mila: vengono ...

Le imprese spingono per la Tav : "Non è un capriccio di pochi. Bisogna farla presto e bene" : Le associazioni di impresa si schierano categoricamente a favore della Tav. L'opera, spiegano, deve essere ultimata "presto e bene". Lo dicono alla vigilia di un Consiglio comunale in cui, a Torino, sarà discusso il documento del M5s contro la linea ferroviaria. "La Torino-Lione non è un capriccio di pochi, ma un investimento per il futuro di tutti", sottolineano le imprese. E artigiani, commercianti, edili e industriali saranno ...

Eurasia : Forum economico di Verona - cooperazione tra imprese non sia frenata dalla politica : ... a causa dell'estensione delle sanzioni, che evidenziando anche una certa difficoltà dell'Europa nel produrre una politica estera comune nei confronti di Mosca. Ad aprire il Forum a Verona questa ...