Lavoro nero nel Casertano | sequestri e sanzioni tra Aversa |  Parete | Maddaloni e Santa

Riforme - pensioni e Lavoro. L'ex ministro Elsa Fornero venerdì alle 20.30 al centro Papa Luciani di Santa Giustina : CHI E' Elsa Fornero Professore ordinario di Economia politica presso l'Università di Torino, ha ricoperto diversi incarichi istituzionali a livello nazionale e internazionale. Dal 16 novembre 2011 al ...

Infortuni - Fillea a Inps e Inail : "In edilizia battaglia contro Lavoro nero e grigio" : Roma, 14 nov. (Labitalia) - Noi chiediamo "all'Inail ma anche all'Inps e agli altri istituti di so[...]

Unimpresa : con il reddito cittadinanza boom del Lavoro nero : Roma, 11 nov., askanews, - La norma che mira a introdurre in Italia il reddito di cittadinanza corre il rischio di essere aggirata e può far esplodere il lavoro nero. E' l'allarme lanciato da ...

Senza controlli efficaci il reddito di cittadinanza favorirà il Lavoro nero : La misura promossa dal Movimento 5 Stelle deve essere accompagnata da robuste ispezioni. Altrimenti si rischia l'effetto dumping sui contratti regolari Né reddito né cittadinanza: ecco come (non) funzionerà il bonus a Reggio Calabria"

"Reddito di cittadinanza provvedimento fine a se stesso se non produce posti di Lavoro". Giorgetti vede nero : "Il reddito di cittadinanza ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso". Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, nell'ultimo libro di Bruno Vespa.

Lavoro - settembre nero : sale la disoccupazione - crollo dei contratti stabili : Dato che sembra quindi confermare il fatto che la dinamica dell'economia italiana rimane "stagnante" . Lo rileva l'Istat, nella nota flash su occupati e disoccupati. Dopo l'aumento del mese scorso, ...

Boccia : «Il reddito di cittadinanza è un incentivo al Lavoro nero» : «Il reddito di cittadinanza è un disincentivo al lavoro e un incentivo a quello nero. Diciamo ai giovani: lavorate in nero il sabato e la domenica e in più prendete 780 euro al...

Camerieri e baristi al Lavoro in nero : chiusi quattro locali : Due pasticcerie, una pizzeria da asporto, un disco-pub sono stati temporaneamente chiusi dalla Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere: 11 i lavoratori irregolari

Lavoro nero in una pizzeria del centro di Chivasso : Lavoro nero in una pizzeria del centro di Chivasso. Lavoro nero in una pizzeria Dopo i Nas, arrivati in città nel mese di agosto, ora sono gli uomini del Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro ...

Controlli contro il Lavoro nero nella sibaritide - scoperti 21 lavoratori irregolari in vari settori : Cosenza - Eseguiti nella sibaritide numerosi controlli a contrasto del fenomeno del "lavoro nero" rilevando la presenza di 21 lavoratori irregolari, in diversi settori: dalla ristorazione alla vendita ...