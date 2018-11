Lavoro | la Rinascente ricerca personale nel nuovo store di Roma

newsinforma

: Vittorio Radice (Rinascente): «La chiusura domenicale? Perdita di business e posti di lavoro»… - sole24ore : Vittorio Radice (Rinascente): «La chiusura domenicale? Perdita di business e posti di lavoro»… - ApPietri : RT @sole24ore: Vittorio Radice (Rinascente): «La chiusura domenicale? Perdita di business e posti di lavoro» - faneluca : RT @sole24ore: Vittorio Radice (Rinascente): «La chiusura domenicale? Perdita di business e posti di lavoro» -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Laper ildisituato in Via del Tritone, il ruolo è quello di Sales Assistants. Alle figure selezionate saranno proposti contratti, in base alla loro esperienza, sia part-time che full-time. La loro attività è quella di accompagnare il cliente nell’acquisto mettendo a disposizione la loro conoscenza del prodotto, la capacità di accogliere e soddisfare le richieste del cliente e dimostrando eccellenza nel servizio. Per candidarsi è necessario recarsi sul sito ufficiale (https://www..it/careers/it/196422/posizione-aperta/) e seguire le indicazioni per proporsi all’offerta lavorativa. Caratteristiche per lavorare inPer essere selezionati è necessario sapere le attività e le responsabilità che si andranno ad intraprendere e i requisiti richiesti, vediamo tutto nel dettaglio. Attività e Responsabilità: Accoglie ...